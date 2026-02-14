Extra concert voor Kanye West in GelreDome na razendsnel uitverkochte show

ARNHEM – Het concert van Kanye West in het GelreDome krijgt een vervolg. Nadat de show van 6 juni 2026 binnen korte tijd volledig uitverkocht raakte, heeft organisator J. Noah aangekondigd dat er een extra concert komt in Arnhem. De nieuwe datum en ticketinformatie worden binnenkort bekendgemaakt.

De eerste show zorgde direct voor enorme belangstelling. Tijdens de kaartverkoop ontstonden lange digitale wachtrijen en waren de beschikbare kaarten snel verdwenen. Volgens de organisator is de extra show een direct gevolg van de uitzonderlijk hoge vraag naar tickets voor het optreden van Ye.

Europese comeback trekt massale aandacht

Zoals eerder beschreven in het artikel “Kanye West keert terug naar Europa: eenmalig concert in GelreDome op 6 juni”, markeert het optreden in Arnhem de eerste Europese liveshow van Kanye West sinds 2014. Daarmee vormt het GelreDome het startpunt van zijn terugkeer naar het Europese podium, ruim tien jaar na zijn laatste tour op het continent.

De komst van de artiest, die tegenwoordig officieel de naam Ye gebruikt, werd al snel gezien als een evenement van internationaal formaat. Het GelreDome sprak eerder van “een uitzonderlijk moment voor het Nederlandse publiek”, mede omdat Arnhem als eerste Europese locatie werd gekozen voor deze comebackshow.

Van eenmalig naar dubbele show

Waar het optreden aanvankelijk werd aangekondigd als een eenmalig concert, blijkt de belangstelling groter dan verwacht. Organisator J. Noah Live bevestigde via sociale media dat een tweede avond wordt toegevoegd nadat het eerste concert volledig uitverkocht was. Wanneer het extra concert plaatsvindt, is nog niet bekendgemaakt.

De extra show past binnen een bredere Europese terugkeer van Ye, die naast Arnhem ook andere optredens op het continent voorbereidt als onderdeel van een beperkte reeks shows.

Arnhem opnieuw internationaal muziekpodium

Met een tweede concert verstevigt Arnhem zijn positie als locatie voor grote internationale acts. Het GelreDome, met een capaciteit van ruim 40.000 bezoekers, verwacht opnieuw fans uit heel Europa te ontvangen voor het optreden van Kanye West.

Meer informatie over de nieuwe concertdatum en de start van de ticketverkoop volgt volgens de organisatie binnenkort.