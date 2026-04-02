2 april 2026
Fietsen centraal in flauwe Arnhemse 1 april grappen

ARNHEM – Fietsen stonden dit jaar centraal in de Arnhemse 1 april grappen. Zo kun je waterfietsen op de grote vijver in Park Sonsbeek, je fiets tegenwoordig stallen op het dak van Focus en met fatbikes scheuren door de Hoge Veluwe. O ja, en ook een fiets met wolvenbeschermde kooi.

Waterfietsen op de grote vijver in Sonsbeek vonden we op de redactie eigenlijk best een goed idee. Toch lieten diverse Arnhemmers van zich horen op social media. Het zou de natuur en de vogels teveel storen in het park. De uitbater van Brasserie De Boerderij in park Sonsbeek fietste zelfs met een waterfiets een rondje.

Rondom park Sonsbeek werden ook genoeg grappen gemaakt over het Feestaardvarken 🙂

van de redactie

van de redactie

