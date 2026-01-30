Filmmaker Amir Zaza wint Cultuurprijs Arnhem 2026

ARNHEM – Filmmaker Amir Zaza heeft de Cultuurprijs Arnhem 2026 gewonnen. De prijs werd vrijdagavond tijdens de Uitnacht Arnhem uitgereikt door wethouder Cathelijne Bouwkamp. Zaza liet daarmee de andere genomineerden, beeldend kunstenaar Niels van Bunningen en creatieve broedplaats The Hub Arnhem, achter zich.

De Cultuurprijs Arnhem is een stimuleringsprijs van 10.000 euro en wordt jaarlijks toegekend aan een maker of initiatief dat het culturele klimaat van de stad vernieuwt en versterkt. De uitreiking vormt traditioneel een vast onderdeel van de Uitnacht Arnhem, het culturele startschot van het nieuwe jaar.

Ook de andere genomineerden kregen lof. Niels van Bunningen werd voorgedragen voor zijn werk in de openbare ruimte, waarin kunst en omgeving nauw met elkaar zijn verweven. The Hub Arnhem werd geprezen als ontmoetingsplek voor makers uit uiteenlopende disciplines en als belangrijke springplank voor nieuw creatief talent.

Met het winnen van de Cultuurprijs Arnhem 2026 krijgt Amir Zaza niet alleen financiële steun, maar ook brede erkenning binnen het Arnhemse culturele veld.