Geen straf om vandaag naar de stembus te gaan

ARNHEM – De zon schijnt volop boven Arnhem en de omstandigheden zijn ideaal: het is vandaag allesbehalve een straf om naar de stembus te gaan. Toch blijft de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen vooralsnog laag. Om 13.00 uur had 15 procent van de Arnhemmers gestemd. Dat komt neer op ruim 20.000 kiezers.

Stemmen op bijzondere locaties

Wie vandaag gaat stemmen, kan dat op opvallende plekken doen. Verspreid over de stad zijn tientallen stembureaus ingericht, soms op locaties die je niet direct zou verwachten. Denk aan de Molenplaats in Sonsbeek, de Koepelgevangenis, Plaatsmaken bij de Klarendalse Molen, de opvanglocatie voor Oekraïners aan de Marga Klompélaan, het Huis der Provincie op de Markt, Centraal Station en uiteraard het stadhuis zelf.

In totaal zijn er 85 stembureaus geopend. Eén daarvan opende al afgelopen nacht in Luxor Live, waar een rappende burgemeester Ahmed Marcouch het feest van de democratie aftrapte.

Arnhemmers hebben nog tot 21.00 uur de tijd om hun stem uit te brengen. Daarna begint het tellen en volgt later op de avond de voorlopige uitslag.