Gemeente geschrokken: alle 82.000 tegels Museum Arnhem onveilig

ARNHEM – De gemeente Arnhem is geschrokken van de uitkomsten van een onderzoek naar de gevel van Museum Arnhem. Alle 82.000 geglazuurde tegels op de nieuwe vleugel blijken ongeschikt en vormen mogelijk een veiligheidsrisico. Sinds de heropening van het vernieuwde museum in januari 2022 deden zich al problemen voor met de gevel. Het glazuur van de tegels barstte op verschillende plekken, er sprongen stukken af en in sommige gevallen kwamen tegels zelfs los. Tot nu toe leidde dat niet tot letsel, maar de situatie gaf wel aanleiding tot nader onderzoek.

Dat onderzoek, uitgevoerd door een deskundige via de Raad van Arbitrage voor de Bouw, laat weinig ruimte voor twijfel. Niet alleen afzonderlijke tegels blijken ondeugdelijk, maar het probleem zit in alle aangebrachte tegels. Daarmee is volgens de gemeente sprake van een structureel risico. “We zijn geschrokken van deze uitkomst,” schrijft het college aan de gemeenteraad . Tot voor kort ging men er nog vanuit dat het om incidenten ging met verkeerd geplaatste of afwijkende tegels.

Direct maatregelen

Vanwege de veiligheid zijn inmiddels direct maatregelen genomen. Rond delen van het museum zijn hekken geplaatst, zodat bezoekers geen risico lopen op vallende tegels. Het museum kan daardoor wel open blijven voor publiek. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente samen met Museum Arnhem en andere betrokken partijen welke tijdelijke oplossingen mogelijk zijn. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen die minder hinder veroorzaken en beter passen bij het gebouw en de bezoekersstroom.

Zoektocht naar oplossing en verantwoordelijkheid

Op de langere termijn werkt de gemeente aan een definitieve oplossing. Wanneer die gereed is, is nog niet duidelijk. Ook moet nog worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de problemen en wie opdraait voor de kosten. De aannemer is in december 2025 al formeel in gebreke gesteld. Daarnaast is, samen met de stadsadvocaat, een traject gestart om de aansprakelijkheid en eventuele schadevergoeding te onderzoeken.

De gemeenteraad wordt naar verwachting voor het zomerreces verder geïnformeerd over de voortgang en mogelijke vervolgstappen.