“Gemeente weerspreekt toezeggingen rond Zorgboerderij De Kroon”

ARNHEM – Terwijl de steun voor Zorgboerderij De Kroon in de wijk De Laar verder groeit, weerspreekt de gemeente Arnhem vrijwel alle verwijten die door uitbaatster Marion Klomp en voormalig hoofdhuurder NewFuture Zorg worden gemaakt. Dat blijkt uit antwoorden van het college op raadsvragen van BurgerBelang Arnhem en Arnhem Centraal.

De voorzieningenrechter bepaalde onlangs dat Zorgboerderij De Kroon het terrein aan de Randweg moet verlaten. Volgens de rechtbank was de bruikleenovereenkomst rechtsgeldig opgezegd door de gemeente Arnhem. Marion Klomp liet weten in hoger beroep te gaan.

In interviews met de Arnhemsche Courant schetsten Klomp en voormalig hoofdhuurder Natascha Jonkers een jarenlang conflict waarin volgens hen vanuit de gemeente meerdere keren werd aangegeven dat gezocht werd naar een “passende oplossing” voor het behoud van de zorgboerderij. Volgens Marion zou zelfs letterlijk tegen haar zijn gezegd: “Voor jou komt het goed.”

De gemeente spreekt dat nu nadrukkelijk tegen. In de beantwoording van de raadsvragen schrijft het college dat er “geen beloftes zijn gedaan” aan Zorgboerderij De Kroon. Volgens de gemeente mochten de onderhuurders de locatie na augustus 2024 tijdelijk gratis blijven gebruiken, totdat een nieuwe hoofdhuurder was gevonden.

Volgens Klomp en Jonkers ontstonden de financiële problemen tijdens en na de coronaperiode. Activiteiten, horeca en verhuur vielen grotendeels stil, terwijl de vaste lasten doorliepen. Jonkers stelt daarnaast dat het pand kampte met hoge stookkosten door verouderde installaties en achterstallig onderhoud. “We liepen op een gegeven moment ongeveer 5.000 euro per maand verlies”, vertelde zij eerder aan de Arnhemsche Courant.

De gemeente gaat in de beantwoording niet inhoudelijk in op die financiële problemen, maar benadrukt wel dat voormalig hoofdhuurder NewFuture Zorg zelf besloot de huurovereenkomst per 1 augustus 2024 te beëindigen. Daarmee eindigden volgens de gemeente automatisch ook de onderhuurovereenkomsten, waaronder die van de zorgboerderij.

Ook over de publicatie van de locatie op Vastgoedplein verschillen de lezingen. Klomp en Jonkers stellen dat zij eind 2024 werden overvallen toen de gemeente de locatie opnieuw voor verhuur aanbood. Daarbij zou volgens hen aanvankelijk onvoldoende duidelijk zijn geweest dat delen van de dierenverblijven, inventaris en opstallen eigendom waren van de exploitanten van de zorgboerderij.

De gemeente bevestigt dat eind november 2024 een openbare selectieprocedure werd gestart op basis van het zogeheten Didam-arrest, maar stelt tegelijkertijd dat Zorgboerderij De Kroon zelf niet reageerde op die publicatie.

Volgens Jonkers is het conflict ondertussen veel groter geworden dan alleen een huurkwestie. Zij stelt dat De Kroon in de praktijk uitgroeide tot een belangrijke ontmoetingsplek in De Laar, waar cliënten hielpen bij activiteiten in de wijk en buurtbewoners samenkwamen. “Het is niet alleen een zorgboerderij”, zei Jonkers. “Voor veel mensen is dit een veilige plek geworden.”

De gemeente erkent in de beantwoording dat Zorgboerderij De Kroon zich “met hart en ziel” heeft ingezet voor de locatie, maar spreekt tegen dat de organisatie zou worden “verjaagd”. Volgens het college kreeg de zorgboerderij juist anderhalf jaar de tijd om een nieuwe plek te vinden voor cliënten en dieren.

Ondertussen groeit de politieke druk op het dossier. BurgerBelang Arnhem wil via een interpellatie – een officieel spoeddebat met het college – opheldering over de gang van zaken rond de zorgboerderij. De partij wil onder meer weten waarom de locatie niet werd opgesplitst tussen de zorgboerderij en de nieuwe hoofdhuurder.

Volgens de gemeente is daar bewust niet voor gekozen. Het college stelt dat altijd de intentie heeft bestaan om één hoofdhuurder voor het volledige terrein te houden, net zoals eerder bij NewFuture Zorg het geval was.

De nieuwe hoofdhuurder Vloww wil op de locatie eveneens een maatschappelijke ontmoetingsplek realiseren met kinderboerderij, speeltuin, horeca en activerend werk. De gemeente zegt daar vertrouwen in te hebben uitgesproken.

Voorlopig lijkt het conflict daarmee nog niet voorbij. Terwijl de gemeente vasthoudt aan de nieuwe invulling van de locatie, proberen Marion Klomp en haar medestanders via een hoger beroep en politieke druk alsnog een oplossing af te dwingen.