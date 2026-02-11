Gemeenteraadsverkiezingen: landelijke politici trekken de provincie in

Over zes weken vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor veel politieke partijen is dat het sein om vanuit Den Haag de provincie in te trekken, naar Arnhem, Zwolle of Groningen.

Een voorbeeld van zo’n landelijke politicus die in aanloop naar de verkiezingen de regio intrekt, is Mira Ornstein.

De fictieve politica Mira Ornstein van de eveneens fictieve partij RoodGroen is komende weken op reis in de provincie om de kloof te dichten tussen politiek Den Haag en de regio. Via haar YouTube-kanaal doet Mira verslag van haar ervaringen.

Tijdens haar bezoek aan de provincie wil Mira Ornstein in gesprek met “de gewone mensen” in de hoop een politiek slaatje te slaan uit haar lokale betrokkenheid. Vanuit haar luxe auto met chauffeur (Valentijn) verdiept Mira zich in onderwerpen die hoog op de (lokale) maatschappelijke agenda staan.

Vanuit haar ivoren toren heeft Mira Ornstein een enigszins verwrongen beeld van de werkelijkheid:

“Als landelijke politica is het enorm belangrijk om de verbinding te maken met de regio”, vertelt Mira in de eerste aflevering van haar video-serie. “Daar wonen ook mensen met problemen die snakken naar oplossingen van bestuurders zoals ik. Er gaat niks boven een echt gesprek met echte mensen. Ik ga ook echt mijn best doen om te luisteren, ook al is de helft waarschijnlijk niet relevant.”

In de serie wordt op satirische wijze de spot gedreven met dogma’s, vooroordelen en veronderstellingen waar een bepaald type politici of bestuurder zich van bedient.

De serie wordt gelanceerd als internetserie/mockumentary en bestaat uit zes afleveringen van rond de 6 a 7 minuten. Mira Ornstein wordt gemaakt en gespeeld door actrice Femke Lakerveld.