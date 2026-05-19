Gratis controle van bloeddruk en cholesterol trekt veel bezoekers in Arnhem

ARNHEM – Bij muziekpodium Luxor Live in Arnhem konden bezoekers dinsdag gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten tijdens een Hartcheckpunt van de Hartstichting. De belangstelling bleek groot: de locatie zat gedurende de dag volledig volgepland.

De Hartstichting trekt met de Hartcheckpunten door heel Nederland om mensen laagdrempelig hun gezondheidswaarden te laten controleren. Vooral voor mensen tussen de 40 en 70 jaar kan dat belangrijk zijn, omdat verhoogde bloeddruk of cholesterol vaak jarenlang ongemerkt blijft.

Alarmerende cijfers

Volgens de Hartstichting blijkt uit de eerste resultaten van de landelijke actie dat veel Nederlanders rondlopen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zonder dat te weten. Van de 13.000 mensen die hun cholesterol lieten meten bij een Hartcheckpunt, had bijna 70 procent een verhoogde waarde. Ook had 26 procent een te hoge bloeddruk.

Hartstichting-directeur Hans Snijder noemt die cijfers “alarmerend”. Volgens hem worden de risico’s van hart- en vaatziekten in Nederland onderschat en is meer aandacht voor preventie nodig.

In Nederland leven momenteel ongeveer 1,8 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Daarmee behoren deze aandoeningen nog altijd tot de belangrijkste doodsoorzaken van het land.

Grote behoefte aan controle

De drukte in Arnhem sluit aan bij het landelijke beeld dat de Hartstichting schetst. In het afgelopen jaar bezochten duizenden mensen een van de 196 Hartcheckpunten verspreid over Nederland. Volgens de organisatie laat dat zien dat veel mensen behoefte hebben aan eenvoudige en gratis gezondheidscontroles.

Bij de Hartcheckpunten krijgen bezoekers niet alleen hun meetwaarden te zien, maar ook uitleg en advies van leefstijladviseurs over gezonder leven en het verkleinen van risico’s op hart- en vaatziekten. Volgens de Hartstichting is ongeveer 55 procent van de hart- en vaatziekten te voorkomen met een gezonde leefstijl.

De Hartcheckpunten zijn bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar die zich gezond voelen en geen bekende hart- of vaatziekte hebben. Ook mogen bezoekers geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Juist omdat verhoogde waarden vaak lange tijd geen klachten geven, wil de Hartstichting mensen bewust maken van mogelijke risico’s.

Hartcheckpunt bij Luxor Live. Foto: © Arnhemsche Courant

Meer Hartcheckpunten gepland

Wie dinsdag niet meer terechtkon bij Luxor Live hoeft niet lang te wachten op een volgende mogelijkheid. De Hartstichting organiseert op andere dagen opnieuw Hartcheckpunten in verschillende plaatsen in Nederland. Via de website van de Hartstichting is te zien waar en wanneer nieuwe meetmomenten plaatsvinden.

De organisatie wil het aantal Hartcheckpunten de komende jaren bovendien flink uitbreiden. Het doel is om in 2028 jaarlijks 500 Hartcheckpunten door heel Nederland te organiseren. Ook Arnhem zal daardoor waarschijnlijk vaker bezocht worden.