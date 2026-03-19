GroenLinks-PvdA blijft grootste, verschuivingen in Arnhemse raad

ARNHEM – GroenLinks-PvdA is opnieuw de grootste partij geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. De combinatiepartij komt uit op 10 zetels en blijft daarmee op gelijke hoogte met het gezamenlijke resultaat van GroenLinks en PvdA in 2022. Dat maakte burgemeester Ahmed Marcouch iets na middernacht bekend op het stadhuis in Arnhem. De opkomst bleef steken op net geen 50 procent.

Winnaars houden stand, BurgerBelang groeit

Naast GroenLinks-PvdA weten meerdere partijen hun positie vast te houden of te verbeteren. De VVD blijft stabiel met 5 zetels. Ook Arnhem Centraal behoudt zijn positie met 4 zetels. Opvallend is de winst voor BurgerBelang Arnhem, dat groeit van 1 naar 3 zetels. Ook Forum voor Democratie laat groei zien en komt uit op 3 zetels, een duidelijke stijging ten opzichte van de vorige verkiezingen.

D66 en Partij voor de Dieren leveren zetels in

Tegelijkertijd leveren enkele partijen zetels in. D66 daalt van 5 naar 4 zetels. De Partij voor de Dieren verliest een zetel en komt uit op 2. Ook Volt gaat achteruit en zakt van 2 naar 1 zetel. Andere partijen blijven grotendeels stabiel. De SP (2), het CDA (2), DENK (2) en de ChristenUnie (1) behouden hun zetelaantal.

Drie partijen halen geen zetel

Voor de Piratenpartij, LEF en de Nederlandse Volks-Unie eindigt de verkiezingsavond zonder zetel. Zij weten geen plek in de Arnhemse gemeenteraad te bemachtigen.