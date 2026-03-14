Gunstige weersvoorspellingen voor verkiezingsdag, Arnhem hoopt op hogere opkomst

ARNHEM – De vooruitzichten voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart lijken gunstig. Volgens de huidige weersvoorspellingen wordt het een zachte en grotendeels droge voorjaarsdag met steeds meer zon. Dat kan helpen om meer Arnhemmers naar de stembus te krijgen. De gemeente hoopt op een hogere opkomst dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, toen minder dan de helft van de kiesgerechtigde inwoners ging stemmen.

Bij de verkiezingen van 2022 bracht ongeveer 46 procent van de Arnhemmers een stem uit. Dat lag onder het landelijk gemiddelde en werd door velen gezien als een zorgwekkend laag percentage. Om meer inwoners te betrekken bij de lokale democratie organiseert de gemeente dit jaar verschillende activiteiten rond de verkiezingen.

Nachtelijk stemmen in Luxor Live

Een van de opvallendste initiatieven is nachtelijk stemmen in Luxor Live. In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 maart opent daar om 00.00 uur een stembureau op het hoofdpodium van het poppodium aan het Willemsplein. Burgemeester Ahmed Marcouch verricht de opening. Arnhemmers kunnen er vervolgens tussen 00.00 en 02.00 uur hun stem uitbrengen.

Rond het nachtelijke stembureau organiseert Luxor Live een programma met muziek en activiteiten. Vanaf 21.00 uur staan er Arnhemse acts, dj’s en liveoptredens op het programma, waaronder Afro Bros, Tribe Hiphop Choir Collective en Onav. In de bovenzaal vindt daarnaast een panelgesprek plaats over de stem van jongeren in Arnhem.

Meer dan 133.000 kiesgerechtigden

In totaal mogen 133.277 kiesgerechtigde Arnhemmers hun stem uitbrengen bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Verspreid over de stad zijn op woensdag 85 stembureaus geopend. Daar kunnen inwoners stemmen tussen 07.30 en 21.00 uur. Het stembureau op Arnhem Centraal Station opent al om 07.00 uur.

Daarnaast rijdt er ook een mobiel stembureau in een trolley door de stad met verschillende halteplaatsen. Gedurende de dag publiceert de gemeente tussentijdse opkomstcijfers via de website arnhemstemt.nl.

Uitslagenavond in het stadhuis

Op woensdagavond wordt in het stadhuis van Arnhem de uitslagenavond georganiseerd. Vanaf 21.15 uur zijn belangstellenden welkom in de raadzaal aan de Koningstraat. Gedurende de avond worden tussentijdse resultaten gedeeld. Na middernacht maakt burgemeester Marcouch de voorlopige einduitslag op lijstniveau bekend.

De voorlopige uitslag op lijst- en kandidaatniveau wordt op vrijdag 20 maart om 11.00 uur officieel bekendgemaakt in het stadhuis. De definitieve uitslag volgt een week later, wanneer het centraal stembureau de resultaten vaststelt.