Informateur adviseert vijfpartijencoalitie in Arnhem, Volt als gedoogpartner

ARNHEM – De Arnhemse informateur Frits Lintmeijer adviseert om een nieuwe coalitie te vormen met vijf partijen: PRO (GroenLinks/PvdA), D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en het CDA. Volt zou het akkoord moeten gedogen, mits er voldoende inhoudelijke aanknopingspunten zijn. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde verslag van de informateur.

De voorgestelde coalitie heeft een meerderheid in de gemeenteraad en moet volgens Lintmeijer zorgen voor stabiliteit én een goede afspiegeling van de stad. PRO, met 10 zetels de grootste partij, krijgt daarbij een centrale rol in de formatie.

Balans tussen continuïteit en verandering

De uitdaging ligt volgens de informateur in het vinden van balans tussen het voortzetten van bestaand beleid en ruimte voor nieuwe accenten. In gesprekken met alle fracties kwamen thema’s als wonen, bestaanszekerheid en leefbaarheid het vaakst naar voren.

Veel partijen wijzen erop dat de afgelopen jaren al belangrijke besluiten zijn genomen, onder meer op het gebied van woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid. De nadruk moet daarom liggen op uitvoering. Tegelijkertijd rechtvaardigt de verkiezingsuitslag volgens meerdere partijen een lichte verschuiving richting het politieke midden.

VVD buiten beeld

Opvallend is dat de VVD, ondanks haar positie als tweede partij met vijf zetels, geen onderdeel uitmaakt van het advies. Volgens Lintmeijer is de programmatische afstand tussen PRO en de VVD te groot om tot een werkbaar akkoord te komen. In plaats daarvan kiest de informateur voor het CDA als partij die de gewenste verbreding richting het midden en rechts kan bieden.

Weinig harde blokkades

Uit de gesprekken met de twaalf partijen blijkt dat vrijwel iedereen bereid is bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Inhoudelijke blokkades zijn er nauwelijks. Wel sluiten meerdere partijen Forum voor Democratie uit als coalitiepartner. Opvallend is ook dat partijen als SP en BurgerBelang Arnhem nauwelijks worden genoemd als mogelijke coalitiepartners.

Gedogen op inhoud

Volt krijgt in het advies een bijzondere rol. De partij met één zetel is bereid het coalitieakkoord te gedogen, maar koppelt dat nadrukkelijk aan de inhoud van het akkoord. Daarmee ontstaat een constructie waarbij de coalitie kan rekenen op extra steun in de raad, zonder dat Volt zelf deelneemt aan het college.

Start van de formatie

De volgende stap is het starten van formatiegesprekken tussen de vijf voorgestelde partijen. PRO heeft Mark Coenders gevraagd om deze onderhandelingen als formateur te begeleiden. Coenders, die twaalf jaar actief was in de Arnhemse gemeentepolitiek, ontving gisteren bij zijn afscheid een lintje. Lintmeijer adviseert om snel te beginnen, zodat Arnhem kan rekenen op een “vitaal en daadkrachtig stadsbestuur”.