Jan van Hooff ontvangt Zilveren Stadspenning op zijn 90ste verjaardag

ARNHEM – Primatoloog Jan van Hooff heeft zaterdag de Zilveren Stadspenning van Arnhem ontvangen. Burgemeester Ahmed Marcouch verraste hem met de gemeentelijke onderscheiding tijdens zijn 90ste verjaardagsviering in Koninklijke Burgers’ Zoo.

De gemeente Arnhem eert Van Hooff vanwege zijn grote betekenis voor de stad, de wetenschap en Burgers’ Zoo. Als bioloog en primatoloog werd hij internationaal bekend door zijn onderzoek naar het gedrag van chimpansees.

Van Hooff speelde in 1971 een belangrijke rol bij de oprichting van de beroemde chimpanseekolonie in Arnhem. Daar leefden voor het eerst meerdere volwassen chimpansees samen in een natuurlijke sociale groep. Het project trok wetenschappers van over de hele wereld naar Arnhem en betekende een doorbraak in de dierentuinwereld en gedragswetenschap.

Volgens burgemeester Marcouch heeft Van Hooff Arnhem internationaal op de kaart gezet. “Door de aap beter te begrijpen, hielp Jan van Hooff ons de mens beter te begrijpen”, aldus Marcouch.

Naast zijn wetenschappelijke werk was Van Hooff jarenlang betrokken bij Stichting Lucie Burger. Ook bleef hij nauw verbonden aan de ontwikkeling van Burgers’ Zoo, onder meer bij het Safaripark, de Bush en andere vernieuwende verblijven.

Met de Zilveren Stadspenning eert Arnhem niet alleen Van Hooff zelf, maar ook de betekenis van de familie Van Hooff voor Burgers’ Zoo en voor de stad.