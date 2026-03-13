Jongeren in debat in bomvolle Arnhemse raadszaal onder toeziend oog van raadsleden

ARNHEM – De raadszaal van het Arnhemse stadhuis zat donderdagavond afgeladen vol tijdens een jongerendebat dat werd georganiseerd door jongeren van Rijnstad. Stoelen waren snel bezet en sommige bezoekers moesten zelfs blijven staan. Hoewel er ook raadsleden en vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig waren en af en toe mee konden praten, draaide de avond vooral om de jongeren zelf en hun ideeën over de toekomst van Arnhem.

Foto: © Arnhemsche Courant

Het debat begon met een gezamenlijke iftar, omdat de bijeenkomst plaatsvond tijdens de ramadan. Daarna verzamelden de deelnemers zich in de raadszaal, waar jongeren met elkaar in gesprek gingen aan de hand van verschillende stellingen. Politieke partijen waren aanwezig in de zaal, maar kregen bewust een beperkte rol.

Schulden en achteraf betalen

Een van de eerste onderwerpen ging over schulden onder jongeren. Daarbij werd gesproken over de populariteit van achteraf betalen bij online aankopen. De stelling luidde dat de overheid dergelijke betaalmethodes voor jongeren onder de 21 jaar zou moeten verbieden. In de zaal ontstond een levendige discussie. Sommige jongeren vonden dat een verbod kan helpen om schulden te voorkomen. Anderen benadrukten dat jongeren vooral moeten leren hoe zij met geld omgaan. Volgens hen ligt de oplossing eerder in betere financiële educatie dan in extra regels.

Wonen als groot thema

Ook de woningmarkt bleek een belangrijk onderwerp. Jongeren spraken over de moeite die veel leeftijdsgenoten hebben om een betaalbare woning te vinden. Daarbij ging het onder meer over de vraag of starters voorrang zouden moeten krijgen op mensen die al een woning hebben en willen doorstromen naar een andere. Tijdens het debat deelden verschillende jongeren persoonlijke ervaringen met het zoeken naar woonruimte. Sommigen vertelden dat zij al jaren ingeschreven staan voor een woning of nog bij hun ouders wonen omdat zelfstandig wonen financieel of praktisch niet haalbaar is. Aanwezige politieke partijen benadrukten dat er meer woningen moeten komen, maar verschilden van mening over hoe dat het beste kan worden aangepakt. Onder meer hoogbouw, versoepeling van regels en het beter benutten van bestaande ruimte kwamen ter sprake.

Kritiek op uitgaansleven

Naast wonen en geldzaken kwam ook het uitgaansleven in Arnhem aan bod. Bij een stelling over uitgaan in de stad reageerden veel jongeren kritisch. Volgens een groot deel van de aanwezigen is het aanbod van uitgaansmogelijkheden in Arnhem beperkt of weinig aantrekkelijk. Zij gaven aan dat er behoefte is aan meer variatie en plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Persoonlijk verhaal over mentale gezondheid

Een van de meest indringende momenten van de avond was het persoonlijke verhaal van een jonge Arnhemmer over mentale gezondheid. Hij vertelde openhartig over zijn ervaringen met depressie, verslaving en psychische problemen en over de lange weg naar herstel. Volgens hem zijn veilige plekken voor jongeren, zoals jongerencentra en ontmoetingsplekken, van grote waarde. Zulke plekken kunnen jongeren helpen om weer aansluiting te vinden bij de samenleving en steun te krijgen wanneer het minder goed gaat.

Jongeren willen gehoord worden

Aan het einde van de avond riepen de organisatoren de aanwezige politici op om de signalen van jongeren serieus te nemen. De boodschap vanuit de zaal was duidelijk: jongeren willen niet alleen meepraten over de toekomst van Arnhem, maar ook dat hun ideeën daadwerkelijk worden meegenomen in de keuzes die de stad de komende jaren maakt.