Jongeren plakken ‘klimaatdrammer-keurmerk’ op Arnhemse verkiezingsposters

ARNHEM – Jongeren van Milieudefensie Jong hebben verkiezingsposters in Arnhem voorzien van stickers met een zogenoemd ‘klimaatdrammer-keurmerk’. Daarbij krijgt de lokale partij Arnhem Centraal een dikke onvoldoende, terwijl GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren juist een hoge score ontvangen. Opvallend is dat deze partijen op dit moment samen deel uitmaken van de huidige coalitie in Arnhem.

De actie vond plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vrijwilligers van Milieudefensie Jong plakten stickers met nul tot drie sterren op posters van politieke partijen. Volgens de organisatie maakt het keurmerk in één oogopslag zichtbaar in hoeverre partijen zich inzetten tegen klimaatverandering.

Volgens Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong, willen jongeren dat klimaatbeleid een duidelijkere plek krijgt in de lokale politiek. “Jongeren willen duidelijke keuzes. Lokale partijen kunnen volop inzetten op bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, geld vrijmaken voor isolatie van (sociale) huurwoningen en het openbaar vervoer stimuleren. Klimaatverandering is geen bijzaak. De lokale politiek heeft hierop aanzienlijke invloed: klimaatbeleid wordt ook in de eigen gemeente gemaakt.”

Volgens Milieudefensie Jong zijn de beoordelingen gebaseerd op een analyse van het Kieskompas en de Stemwijzer. Daarbij is vooral gekeken naar het thema natuur en milieu. Partijen die in het Kieskompas onder de scheidslijn in het zogenoemde conservatieve vak vallen, krijgen één ‘brandende aarde’. Partijen die boven de lijn staan worden daarnaast ook beoordeeld op hun standpunten over economie en sociale zaken in verhouding tot duurzaamheid. Ook zijn partijprogramma’s bekeken om te bepalen hoeveel prioriteit partijen geven aan klimaat en duurzaamheid.

Volgens de organisatie leidt dat in Arnhem tot de volgende beoordeling:

3 sterren: Partij voor de Dieren, LEF, GroenLinks-PvdA

1,5 ster: D66, CDA, Volt, ChristenUnie, SP

1 ster / ‘brandende aarde’: DENK, FvD, VVD, Burger Belang Arnhem, Arnhem Centraal, Nederlandse Volks-Unie, Piratenpartij

Volgens Milieudefensie kan de beoordeling van landelijke partijen per gemeente verschillen. Zo krijgt Volt in Arnhem bijvoorbeeld anderhalve ster, terwijl dezelfde partij in Amsterdam volgens de organisatie drie sterren ontvangt.

Arnhem Centraal: klimaatmaatregelen moeten betaalbaar blijven

In het verkiezingsprogramma van Arnhem Centraal speelt klimaatbeleid geen prominente ideologische rol. De partij kiest vooral voor een praktische benadering van duurzaamheid, waarbij lokale maatregelen en betaalbaarheid voor inwoners centraal staan. Verduurzaming moet volgens Arnhem Centraal haalbaar blijven en mag niet leiden tot hoge kosten voor huishoudens. In plaats van grote klimaatstrategieën richt het programma zich vooral op concrete verbeteringen in wijken, zoals energiebesparing en een groene leefomgeving.

Foto: © Arnhemsche Courant

GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren zetten in op stevige klimaatambities

Voor GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren vormt klimaatbeleid een van de belangrijkste pijlers in hun verkiezingsprogramma’s. Dat zal voor veel kiezers geen verrassing zijn. Beide partijen willen dat Arnhem sneller verduurzaamt en sterker inzet op maatregelen tegen klimaatverandering. Dat betekent onder meer meer groen in de stad, energiebesparing in woningen en een verdere overgang naar duurzame energiebronnen. Ook willen de partijen dat de gemeente actief bijdraagt aan een gezonde leefomgeving met minder vervuiling en meer ruimte voor natuur. Klimaat en duurzaamheid worden daarmee nadrukkelijk gepresenteerd als richtinggevend voor veel andere keuzes in de stad, van woningbouw tot mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte.

VVD: technologie en innovatie als antwoord op klimaatvraagstuk

Bij de VVD krijgt het klimaatvraagstuk een andere invulling. De partij richt zich vooral op technologische oplossingen en innovatie om de energietransitie vorm te geven. In het verkiezingsprogramma pleit de VVD onder meer voor het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen zoals waterstof, megabatterijen en zelfs een kleine nucleaire installatie. Tegelijkertijd wil de partij geen nieuwe windmolens of windparken in de omgeving van Arnhem. Volgens de VVD moet verduurzaming vooral worden bereikt via innovatie en samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen, zonder dat inwoners en ondernemers met hoge kosten of ingrijpende maatregelen worden geconfronteerd.

Met de actie willen de jongeren volgens Milieudefensie aandacht vragen voor wat zij “eerlijk klimaatbeleid” noemen. “Klimaatbeleid is urgent. Elke verkiezing biedt de mogelijkheid om je stem te laten horen voor eerlijk klimaatbeleid. Wij zeggen met deze actie: gebruik die stem”, aldus Oussoren.