Jongerenorganisatie LEO Club Arnhem zamelt €1000+ in voor goed doel

ARNHEM – 100 deelnemers, fanatieke teams en een avond vol gezelligheid: de jaarlijkse pubquiz van LEO Club Arnhem is opnieuw een succes gebleken. Afgelopen vrijdag 27 maart werd in de Stadsvilla Sonsbeek een bedrag van meer dan €1300 opgehaald voor het goede doel ‘Sint voor elk kind’.

De quizavond was al ruim van tevoren uitverkocht. Daarmee laat de jonge vrijwilligersorganisatie zien dat zij niet alleen acties organiseren, maar ook mensen weten te verbinden. De opbrengst wordt later dit jaar ingezet om kinderen te ondersteunen die anders geen Sinterklaascadeau zouden krijgen.

Volgens de organisatie draaide de avond niet alleen om geld ophalen, maar vooral om sfeer en betrokkenheid. Presentatoren Megan Nuij en Rosanne namen de deelnemers mee door verschillende rondes, terwijl teams streden om de winst. Met een volle zaal en een rijk gevulde prijzentafel spreekt de club van een geslaagde editie.

Foto: LEO Club Arnhem

Jong netwerk met maatschappelijke impact

LEO Club Arnhem richt zich op jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar uit Arnhem en omgeving. De club combineert sociale activiteiten met vrijwilligerswerk en zet zich actief in voor lokale goede doelen. Jaarlijks organiseren zij meerdere acties, waarbij vaak meer dan duizend euro wordt opgehaald.

Daarnaast wil de club ook een laagdrempelig netwerk bieden. Leden krijgen de kans om nieuwe mensen te ontmoeten, ervaring op te doen met organiseren en zich in te zetten voor de stad. “We willen laten zien dat je met een relatief kleine groep toch echt impact kunt maken,” klinkt het vanuit de organisatie.

Oproep aan nieuwe leden en organisaties

De club is momenteel op zoek naar nieuwe leden die zich willen inzetten voor Arnhem. Jongeren die hun netwerk willen uitbreiden of iets willen betekenen voor anderen, zijn welkom om zich aan te sluiten.

Ook lokale organisaties kunnen aankloppen bij LEO Club Arnhem. Voor eenmalige vrijwilligersklussen of samenwerkingen stelt de club zich nadrukkelijk open. Daarmee wil de organisatie haar rol in de stad verder versterken.

Met een geslaagde pubquiz en een mooie opbrengst kijkt de club alvast vooruit naar nieuwe acties. Eén ding is duidelijk: de combinatie van gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid blijft ook in Arnhem aanslaan.

