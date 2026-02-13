Kanye West keert terug naar Europa: eenmalig concert in GelreDome op 6 juni

ARNHEM — De wereldberoemde artiest Ye, beter bekend als Kanye West, komt naar Arnhem. Op zaterdag 6 juni 2026 geeft hij een eenmalig liveconcert in het GelreDome, zo maakten de organisatie en het stadion deze week bekend. Het optreden in het Arnhemse stadion markeert zijn eerste Europese liveconcert sinds 2014 en de eerste show in Nederland sinds 2013. Voor veel fans is het een langverwachte terugkeer van een van de invloedrijkste artiesten van de afgelopen decennia, die een enorme impact heeft gehad op muziek, mode en populaire cultuur.

Grote belangstelling, technische problemen bij kaartverkoop

De aankondiging heeft geleid tot ongekende belangstelling. De voorverkoop begon recent via de officiële kanalen van het GelreDome en concertpromotor J.Noah Live, maar verliep niet zonder problemen. Dankzij een stormloop van fans liep de digitale ticketverkoop vast, met enorme wachtrijen en technische storingen op de verkoopsites. Veel kopers stonden uren in de virtuele rij om kaarten te bemachtigen.

Discussie rond komst van Ye

Niet iedereen is enthousiast over de komst van Kanye West naar Arnhem. Diverse maatschappelijke organisaties, waaronder het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), hebben opgeroepen om het concert af te blazen vanwege eerdere controverses en antisemitische uitspraken van de artiest. Zij roepen lokale en landelijke autoriteiten op om het optreden te blokkeren en een duidelijk signaal tegen haat te geven. Autoriteiten in Arnhem hebben nog geen vergunningaanvraag beoordeeld, maar de burgemeester heeft publiekelijk aangegeven dat een dergelijk optreden niet vooraf kan worden verboden en dat veiligheidsaspecten bekeken worden zodra de aanvraag officieel binnen is.

Unieke show in Arnhem

Voor het GelreDome betekent dit concert een hoogtepunt in een reeks indrukwekkende evenementen die het stadion de afgelopen jaren heeft gehost. Met een maximale concertcapaciteit van circa 41.000 bezoekers is het stadion een van de grootste podia van Nederland en trok al artiesten als Lady Gaga, U2 en Bruce Springsteen.

Organisator J.Noah Live noemt de Arnhemse show een evenement van internationaal niveau en een bijzondere kans voor fans uit Nederland en ver daarbuiten. Het optreden wordt gezien als de opening van een beperkte reeks Europese optredens van Ye in 2026, met een later geplande show in Italië.

Of het concert op 6 juni een artistieke triomf, een controversiële gebeurtenis of een mix van beide wordt, zal op die avond in Arnhem blijken. Één ding is zeker: het nieuws heeft nu al de muziekwereld én Arnhem in zijn greep.