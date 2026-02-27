Karst Grit Memorial binnen 24 uur vrijwel uitverkocht

Op 22 maart vindt in het Posttheater de Karst Grit Memorial plaats. Wie nog kaarten wil hebben moet opschieten: de laatste kaarten vliegen de deur uit.

Karst Grit was een bekende Arnhemmer. De entertainer, ondernemer, Bitterbal, videomaker, creatief producent én zanger van de geliefde countryfeestband Fabulous Grit & The Two-Bit Texas Rangers overleed vorig jaar. Om hem te eren wordt op 22 maart een uniek mini-festival gehouden in het Posttheater.

Karst Grit was een van de bepalende en centrale figuren op de Jacobiberg, juist in de tijd dat ‘de Berg’ voor flink wat Arnhemse bands de uitvalsbasis was in hun strijd om landelijke roem. Twee dagen nadat Karst 66 jaar zou zijn geworden spelen een aantal van die roemruchte bands uit het verleden tijdens de Karst Grit Memorial.

Er zijn optredens van de Zingende Fresia’s, Bittermoon, Rocco plays Johnny Cash, Zool, Männer Ohne Nerven, Enge Buren, Rikki en de raketten, C/4, Stentorian, The Bunny Bonanzas, The Harries en de Two-Bit Texas Rangers.

“Het wordt niet alleen een ode aan Karst zelf, maar ook aan de Arnhemse popscene uit de periode waarin hij zo’n bepalende rol speelde”, aldus de organisatie. Er staan tijdens het mini-festiva meer dan vijftig (!) muzikanten op het podium.

In totaal zijn er 500 kaarten beschikbaar. De kaartverkoop ging gisteren, donderdag 26 februari, van start. Maar het grootste gedeelte van die kaarten is binnen 24 uur al verkocht. Wie er bij wil zijn, moet dus snel zijn!

Kaarten voor de Karst Grit Memorial zijn voor 15 euro te koop via www.thekarstgritmemorial.nl. Zolang de voorraad strekt!

Met de opbrengst van de Karst Grit Memorial willen de organisatoren een Arnhem Walk of Fame in de stad aanleggen, met tegels voor Arnhemse muzikanten. En raad eens voor wie de eerste tegel is.