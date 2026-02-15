Klimaatactivisten bekogeld met rookbommen, zwaar vuurwerk en eieren

ARNHEM – Klimaatactivisten zijn zondag bij de Blauwe Golven in Arnhem bekogeld met rookbommen, zwaar vuurwerk en eieren. Een vreedzame demonstratie van Extinction Rebellion en de Partij voor de Dieren werd daarmee korte tijd ruw verstoord. De politie hield meerdere personen aan.

Foto: © Arnhemsche Courant

De demonstratie was aan het einde van de ochtend net begonnen toen plots harde knallen onder de Nelson Mandelabrug klonken. Vanuit de achterzijde van de demonstratie gooiden relschoppers met gezichtsbedekking zwaar vuurwerk richting de groep van ongeveer vijftig demonstranten. Tegelijkertijd werden gele rookbommen afgestoken, waardoor het gebied tijdelijk in een dichte rookwolk kwam te staan. Ook eieren werden naar de aanwezigen gegooid. Demonstranten, onder wie gezinnen met jonge kinderen, brachten zichzelf kortstondig in veiligheid.

Snelle aanhoudingen

De politie was al ruim voor aanvang aanwezig rond de Blauwe Golven, nadat via sociale media signalen waren binnengekomen dat er mogelijk tegenacties zouden plaatsvinden. Agenten renden na de eerste explosies direct op de vuurwerkgooiers af. Zeker twee personen werden vrijwel direct aangehouden, terwijl anderen wegvluchtten richting omliggende straten. Na enkele minuten keerde de rust terug.

Demonstratie gaat door

Ondanks de onrust besloten de organisatoren de demonstratie voort te zetten. Deelnemers werden opgeroepen kalm te blijven, waarna het programma werd hervat. De aangekondigde mars richting het Nederlands Watermuseum ging alsnog door, maar op advies van de politie in ingekorte vorm. Agenten liepen tijdens de tocht mee. De organisatoren hebben laten weten aangifte te doen van de verstoringen.

Foto: © Arnhemsche Courant

Aandacht voor de Golfstroom

De demonstratie stond in het teken van zorgen over de toekomst van de Atlantische Golfstroom. Volgens klimaatactivisten speelt deze oceaanstroom een belangrijke rol in het stabiel houden van het klimaat in Europa. Wetenschappers waarschuwen dat verdere opwarming van de aarde het systeem kan verzwakken, met mogelijk extremere weersomstandigheden en stijgende zeespiegels als gevolg.

De actie eindigde met een mars naar het Watermuseum. Daar vroegen de demonstranten de directie om een tentoonstelling te organiseren die aandacht besteedt aan de risico’s rond het verzwakken van de Golfstroom en de gevolgen voor klimaat en samenleving.