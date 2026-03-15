Landelijke politici helpen Arnhemse lijsttrekkers in laatste campagneweek

ARNHEM – Met de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag in zicht, kregen verschillende Arnhemse partijen dit weekend hulp uit Den Haag. Ook de lokale partijen waren in het laatste weekend voor de verkiezingen nog volop op straat te vinden om campagne te voeren en kiezers te spreken. Ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden kwamen naar de stad om lokale lijsttrekkers te ondersteunen tijdens de laatste dagen van de campagne.

Voor de VVD kwam minister Vincent Karremans naar Arnhem. Hij sprak zaterdag bij Stan & Co, waar de Arnhemse VVD een bijeenkomst organiseerde. Karremans ging daar in gesprek met leden en sympathisanten van de partij.

Ook D66 kreeg steun uit Den Haag. Staatssecretaris Eelco Eerenberg kwam naar Arnhem om de lokale afdeling te ondersteunen.

Bij het CDA verscheen Tweede Kamerlid Jantine Zwinkels. Zij ging samen met de Arnhemse CDA-campagneploeg de stad in om met inwoners in gesprek te gaan over lokale thema’s.

Voor Volt kwam Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer, naar Arnhem.

Klaver spreekt in Luxor

Voor GroenLinks-PvdA kwam partijleider Jesse Klaver naar Arnhem. Hij sprak zondag tijdens een bijeenkomst in Luxor Live, waar de partij samenkwam in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de bijeenkomst ging het onder meer over landelijke politieke plannen en de gevolgen daarvan voor inwoners. Ook de Arnhemse lijsttrekker Paul Smeulders was aanwezig.

Luxor speelt deze verkiezingen nog een bijzondere rol. In de nacht van dinsdag op woensdag verandert het poppodium namelijk in een tijdelijk stembureau. Tijdens het evenement kunnen Arnhemmers midden in de nacht hun stem uitbrengen.

Nachtelijk stemmen met muziek

Het nachtelijke stemmen wordt georganiseerd om vooral jongeren naar de stembus te trekken. De deuren openen dinsdagavond met muziek en optredens. Om middernacht gaat het stembureau open. Burgemeester Ahmed Marcouch opent het stembureau en staat die avond ook kort achter de draaitafels als dj.

Met de komst van verschillende landelijke politici proberen partijen hun achterban nog één keer te mobiliseren. Woensdag 18 maart gaan ruim honderdduizend Arnhemmers naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.