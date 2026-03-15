‘Lelijkste gebouwtje van Arnhem’ weer te huur: kiosk op Jansplaats felgroen achtergelaten

ARNHEM – De kiosk op de Jansplaats staat opnieuw te huur. Het kleine paviljoen, ontworpen door de bekende Arnhemse architect Kees Marcelis, is felgroen achtergelaten door een loempiazaak die het ongeveer een jaar volhield in het iconische pand. “Het is met veel zorg ontworpen, en er wordt slordig mee omgegaan,” laat Marcelis aan de Arnhemsche Courant weten.

De kiosk staat op een prominente plek op de hoek van de Jansstraat en de Jansplaats, midden in het centrum van Arnhem. Het compacte gebouw geldt als een herkenbaar punt op het plein en werd destijds ontworpen als modern paviljoen met een strak en minimalistisch uiterlijk.

Vorig jaar zomer berichtte Omroep Gelderland dat er ophef ontstond rond het pand, nadat de kiosk plots felgroen was geschilderd. Later dat jaar ontstond opnieuw discussie over het uiterlijk van een gebouw in de Arnhemse binnenstad, toen er kritiek kwam op de gevelreclame van JD Sports in het voormalige HEMA-pand aan de Jansstraat.

Het oorspronkelijke ontwerp van de Kiosk. Foto: Kees Marcelis

Voor €3.250 per maand wordt nu een nieuwe huurder gezocht. Hoewel het pand een relatief klein vloeroppervlak heeft, ligt het op een drukke locatie waar dagelijks veel voorbijgangers langskomen.

De kiosk kende de afgelopen jaren meerdere huurders. Voor de loempiazaak zat Dunkin’ Donuts in het pand, maar de Nederlandse tak van de donutketen ging in 2024 failliet. Daarvoor was ijssalon Il Cappellino er gevestigd, die na de coronaperiode stopte.

De felgroene kleur die de laatste huurder achterliet, roept opnieuw vragen op over de omgang met het ontwerp van de kiosk. Wie de volgende huurder wordt, is nog niet bekend. Wel staat vast dat de kiosk op een van de drukste plekken van de Arnhemse binnenstad staat. De komende tijd zal blijken of een nieuwe ondernemer het pand een andere uitstraling geeft – of dat het felgroene uiterlijk voorlopig blijft.