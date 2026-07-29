Meetup in Arnhem moet mannen stimuleren eerder hulp te zoeken bij suïcidale gedachten

ARNHEM – Mannen tussen de 40 en 70 jaar die worstelen met gedachten aan zelfdoding of mentale problemen kunnen op woensdag 9 september terecht bij de Man in Mind Meetup in de regio Arnhem. De bijeenkomst is bedoeld om het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen en mannen te stimuleren eerder hulp te zoeken.

De avond wordt georganiseerd door de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Wageningen, samen met 113 Zelfmoordpreventie, D3rde Verdieping, Pro Persona Preventie en Vitesse.

Volgens wethouder David de Vries blijkt praten over gevoelens voor veel mannen nog altijd lastig. “Een avond als deze draagt bij aan dat gesprek. Misschien niet omdat het direct een oplossing geeft, maar vanwege het creëren van herkenning en het ontmoeten van mannen die in hetzelfde schuitje zitten.”

Waarom juist mannen van 40 tot 70 jaar?

Uit cijfers blijkt dat vier op de tien mensen die in Nederland overlijden door zelfdoding mannen zijn tussen de 40 en 70 jaar. Binnen deze leeftijdsgroep overlijden mannen ongeveer twee keer zo vaak door zelfdoding als vrouwen.

Volgens de organisatoren spelen schaamte en traditionele verwachtingen over mannelijkheid daarbij een belangrijke rol. Veel mannen vinden het daardoor moeilijk om over hun problemen te praten of hulp te vragen, terwijl uit onderzoek bekend is dat een open gesprek juist kan helpen om een crisis te doorbreken.

Persoonlijke verhalen

Tijdens de bijeenkomst vertellen mannen uit de regio die zelf een moeilijke periode hebben doorgemaakt hoe zij weer perspectief vonden. Onder leiding van presentator Patrick Lodiers gaan zij in gesprek met bezoekers en professionals over onderwerpen als herstel, steun uit de omgeving en het bespreekbaar maken van mentale problemen.

De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor mannen van 40 tot 70 jaar die zelf worstelen of hebben geworsteld met hun mentale gezondheid, of iemand in hun omgeving willen ondersteunen. Ook naasten en zorgprofessionals zijn welkom.

Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op de website van de gemeente Arnhem.

Heb je zelf gedachten aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praat erover en zoek hulp. Bel gratis 113 of 0800-0113, of ga naar de website van 113 Zelfmoordpreventie voor hulp en ondersteuning.