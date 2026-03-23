Michel Krielaars geeft lezing over Rusland in Het Colofon

ARNHEM – Boekhandel Het Colofon organiseert op vrijdag 17 april een muzikaal-literaire avond rond Rusland. Journalist en schrijver Michel Krielaars geeft een lezing over zijn nieuwe boek Rivier van bloed. Een cultuurgeschiedenis van de Wolga, afgewisseld met accordeonmuziek en zang van zijn vrouw Henriette Schenk.

Rusland door de lens van de Wolga

De lezing sluit aan bij een groeiende behoefte om Rusland beter te begrijpen in een tijd van geopolitieke spanningen.

Krielaars neemt bezoekers mee langs de rivier de Wolga. Die rivier vormt volgens hem de ruggengraat van Rusland. Langs de oevers ontstonden steden, handelsroutes en machtscentra. Daar liggen de wortels van het land zoals we dat nu kennen.

In zijn lezing laat Krielaars zien hoe het verleden doorwerkt in het heden. Hij beschrijft onder meer de rol van tsaren als Ivan de Verschrikkelijke. Hun beleid legde de basis voor sterke centrale macht. Volgens Krielaars zijn die patronen vandaag nog zichtbaar.

Verhalen van bewoners

De lezing gaat niet alleen over machthebbers. Krielaars vertelt ook persoonlijke verhalen van mensen langs de Wolga. Daarmee maakt hij duidelijk hoe grote historische gebeurtenissen het dagelijks leven beïnvloeden.

Die combinatie van geschiedenis en persoonlijke verhalen geeft volgens de auteur meer inzicht in het huidige Rusland. Zeker in een tijd waarin het land vaak moeilijk te duiden is.

Muziek als aanvulling

Tussen de verhalen door klinkt live muziek van Henriette Schenk. Zij brengt tijdens de lezing Russische liederen ten gehore en wordt begeleid door een accordeoniste. De muziek versterkt het verhaal en geeft de avond een extra laag.

Het Colofon kiest vaker voor dit soort avonden. De boekhandel wil daarmee meer zijn dan alleen een winkel. Het is ook een plek waar lezers en schrijvers elkaar ontmoeten.

Ervaren Ruslandkenner

Krielaars werkte jarenlang als correspondent in Moskou. Hij schreef meerdere boeken over Rusland. Daarin combineert hij geschiedenis, cultuur en actuele ontwikkelingen. Eerder verschenen onder meer Het brilletje van Tsjechov en de romans En het dansen gaat door en Meeuw.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op vrijdag 17 april en begint om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro. Studenten, CJP-houders en bezoekers met een Gelrepas betalen 5 euro.

Met deze avond haalt Het Colofon een actueel en verdiepend verhaal naar de Arnhemse binnenstad. Bezoekers krijgen niet alleen een lezing, maar een complete avond waarin geschiedenis en muziek samenkomen.