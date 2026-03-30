Monster Jam zorgt voor luidruchtig spektakel in het GelreDome

ARNHEM – Het GelreDome veranderde afgelopen weekend in een lawaaiige arena vol springende monstertrucks. Duizenden bezoekers kwamen af op Monster Jam, waar snelheid, spektakel en harde klappen elkaar in rap tempo opvolgden. Vooral gezinnen en jonge fans wisten het stadion goed te vinden.

Van Pit Party tot vliegende trucks

Het evenement begon beide dagen met de zogeheten Pit Party. Bezoekers konden daar de trucks van dichtbij bekijken en coureurs ontmoeten. Vervolgens stroomden de tribunes vol voor het hoofdprogramma, waarin de trucks het tegen elkaar opnamen in verschillende onderdelen.

Daarbij draaide het niet alleen om snelheid. Ook controle en spektakel speelden een grote rol. Trucks reden op twee wielen, maakten hoge sprongen en landden soms maar net goed. Regelmatig ging het mis, wat juist voor extra enthousiasme op de tribunes zorgde.

Bekende namen trekken publiek

Op het parcours verschenen bekende trucks als Grave Digger, El Toro Loco en Megalodon. Vooral Grave Digger wist indruk te maken door sterk te presteren in meerdere onderdelen.

Het programma bestond uit races, een two-wheel skills challenge en freestyle. In dat laatste onderdeel kregen coureurs de ruimte om het publiek te overtuigen met zo spectaculair mogelijke stunts. Bezoekers bepaalden daarbij deels de scores, wat zorgde voor extra betrokkenheid in het stadion.

De grote winnaar van het weekend werd Grave Digger, die zowel op zaterdag als zondag de meeste punten verzamelde en daarmee het overall klassement won. In de freestyle-onderdelen wist Monster Mutt Dalmatian indruk te maken met de hoogste scores, dankzij spectaculaire sprongen en gecontroleerde landingen.

GelreDome als vaste stop voor grootschalige shows

Met Monster Jam haalde GelreDome opnieuw een grootschalig internationaal evenement naar Arnhem. Het stadion werd volledig omgebouwd met een zandparcours, waardoor de trucks ook indoor tot hun recht kwamen.

Dergelijke evenementen zorgen vaker voor een volle binnenstad en extra drukte rond het stadiongebied. Ook dit weekend was het rondom het GelreDome merkbaar drukker dan normaal, met bezoekers uit binnen- en buitenland.

