Nazileus verstoort debat over racisme in goedbezocht Rozet

ARNHEM – Een debat over racisme en discriminatie in Rozet is dinsdagavond verstoord door een incident bij de start van de bijeenkomst. Een man liep door de zaal en riep een nazileus, waarna hij direct verdween. Het incident zorgde even voor onrust onder aanwezigen. Later op de avond kwam het moment opnieuw ter sprake, toen een bezoeker de politieke partijen vroeg of zij het gedrag veroordeelden. Vanuit het publiek klonk ook de oproep om aangifte te doen van de uitlating.

Verschillende aanwezigen gaven aan dat zij het incident als ernstig en strafbaar beschouwen. Tegelijkertijd probeerde de organisatie het debat niet te laten ontsporen door er beperkt aandacht aan te geven.

Debat met 13 partijen over racisme in Arnhem

De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting JAM en het Comité 30 juni–1 juli Arnhem, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal namen dertien politieke partijen deel aan het debat. Forum voor Democratie en de Nederlandse Volksunie waren uitgenodigd, maar niet aanwezig. Centraal stond de vraag wat de Arnhemse politiek concreet doet tegen racisme en discriminatie, en wat er beter moet.

Geld of handhaving

Tijdens het debat ontstond een duidelijke tegenstelling tussen partijen over de aanpak. Een deel van de partijen pleitte voor extra investeringen, beleid en samenwerking met gemeenschappen. Andere partijen legden juist de nadruk op handhaving, het serieus opvolgen van meldingen en het aanpakken van concrete gevallen van discriminatie. Ook kwam de rol van de politiek zelf onder vuur te liggen. Meerdere sprekers stelden dat de manier waarop landelijk over migratie en minderheden wordt gesproken, doorwerkt in de samenleving en kan bijdragen aan polarisatie.

Gemeente kan het niet alleen

Aan het einde van de avond nam Maurits van de Geijn het woord. Hij benadrukte dat de gemeente racisme en discriminatie niet alleen kan oplossen en dat samenwerking met betrokken gemeenschappen noodzakelijk is. Volgens de wethouder is het probleem breder en dieper dan vaak wordt gedacht en vraagt het om blijvende inzet van zowel politiek als samenleving. Ondanks het incident aan het begin verliep het debat verder zonder verstoringen en gingen bezoekers en politici met elkaar in gesprek over de aanpak van racisme in Arnhem.