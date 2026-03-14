Nieuw parkeerbeleid kan kerkgangers honderden euro’s per jaar kosten

ARNHEM – Kerken in Arnhem maken zich zorgen over het onlangs aangenomen parkeerbeleid van de gemeente. Door een amendement van de gemeenteraad zal in delen van de stad ook op zondagmorgen betaald parkeren gaan gelden. Volgens de Raad van Kerken kan dat voor regelmatige kerkgangers oplopen tot honderden euro’s extra kosten per jaar.

De zorgen zijn verwoord in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en aan de fracties in de gemeenteraad. De brief is ondertekend door vice-voorzitter Pieter van Dijk namens het dagelijks bestuur van de Raad van Kerken in Arnhem en verschillende kerkelijke gemeenten in de stad.

Kosten kunnen oplopen tot circa 500 euro per jaar

Volgens de kerken kan het nieuwe beleid voor bezoekers van kerkdiensten een flinke financiële drempel vormen. Wie regelmatig een kerkdienst bezoekt en daarbij met de auto komt, zou volgens de berekeningen van de Raad van Kerken tot ongeveer 500 euro per jaar aan parkeerkosten kwijt kunnen zijn.

Dat raakt vooral kerken die al in gebieden liggen waar betaald parkeren geldt. In de brief worden onder meer de Koepelkerk, de Sint Martinuskerk en de Gereformeerde Gemeente Arnhem genoemd. Ook kerken die mogelijk te maken krijgen met een toekomstige uitbreiding van het betaald parkeergebied kunnen volgens de opstellers van de brief met de gevolgen te maken krijgen.

Kritiek op gebrek aan participatie

De Raad van Kerken stelt dat de invoering van betaald parkeren op zondagmorgen voortkomt uit een amendement van de gemeenteraad. Volgens de kerken heeft hierover geen overleg of participatie plaatsgevonden met de betrokken kerkelijke organisaties.

Dat vinden de ondertekenaars opvallend, omdat de maatregel volgens hen directe gevolgen heeft voor bezoekers en maatschappelijke organisaties. In de brief wordt ook opgemerkt dat er volgens hen geen cijfers bekend zijn die aantonen dat op zondagmorgen sprake is van een dusdanige parkeerdruk dat de maatregel noodzakelijk is.

Rol van kerken in de stad

De kerken benadrukken daarnaast hun maatschappelijke rol in Arnhem. Volgens de Raad van Kerken zijn kerkgebouwen niet alleen plekken voor religieuze bijeenkomsten, maar ook voor ontmoeting, vrijwilligerswerk en praktische hulp aan inwoners.

Daarbij wijzen de ondertekenaars er ook op dat vooral ouderen, mensen die slecht ter been zijn en bezoekers van buiten de wijk afhankelijk zijn van de auto om een kerkdienst te kunnen bijwonen.

Verzoek om heroverweging

In de brief vragen de kerken het gemeentebestuur om het besluit om op zondagmorgen betaald parkeren in te voeren te heroverwegen. Ook vragen zij om in gesprek te gaan met kerken en andere maatschappelijke organisaties om te kijken of er een uitzondering of andere oplossing mogelijk is.

De brief is mede ondertekend door vertegenwoordigers van verschillende Arnhemse kerken, waaronder de Baptistengemeente Arnhem-Centrum, de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, de Evangelische Broedergemeente, de Parkstraatgemeente en de Salvatorkerk.