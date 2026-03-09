Nieuwe Fixi-functie in Arnhem rond Vrouwendag: meld nu ook waar je je onveilig voelt

ARNHEM – Rond Internationale Vrouwendag heeft Arnhem een nieuwe mogelijkheid toegevoegd aan de Fixi-app. Inwoners kunnen sinds kort niet alleen problemen in de openbare ruimte melden, maar ook aangeven waar zij zich onveilig voelen in de stad.

Via Fixi konden Arnhemmers al langer meldingen doen over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, zwerfafval of beschadigde stoeptegels. De gemeente ontvangt deze meldingen en zet ze door naar de juiste afdeling. Met de nieuwe categorie kunnen inwoners nu ook signalen doorgeven over plekken waar zij zich onveilig voelen, bijvoorbeeld door slechte verlichting, een donkere doorgang of een onoverzichtelijke plek.

Gesprekken met vrouwen in de stad

Het onderwerp leefde zondag op de Markt in Arnhem. Raadsleden gingen de stad in om vrouwen te vragen waar zij zich onveilig voelen en wat er volgens hen aan verbeterd kan worden. Volgens fractievoorzitter Kiki Groot van Arnhem Centraal leverden de gesprekken veel reacties op. “We hebben vrouwen in de stad gevraagd waar ze zich onveilig voelen en wat eraan gedaan zou kunnen worden. Het viel me op dat de geïnterviewden graag wilden meewerken.” De deelnemers kregen als attentie een klein persoonlijk alarm mee. “Dat is een apparaatje waar je een pinnetje uit kunt trekken en dat een enorm kabaal maakt. Iedereen was er overigens erg blij mee.”

Aandacht voor geweld tegen vrouwen

Op de Arnhemse Markt werd stilgestaan bij geweld tegen vrouwen. In een speciale bioscooptruck werd de film Het ligt aan mij vertoond, waarin aandacht wordt gevraagd voor huiselijk geweld.

Burgemeester Ahmed Marcouch stond ook stil bij Internationale Vrouwendag. Hij schreef op Facebook dat hij denkt aan vrouwen uit de Rif, een bergachtige regio in het noorden van Marokko, zoals zijn moeder. Volgens hem moesten zij oorlog, armoede en sociale beperkingen doorstaan.

“Het herinnert mij eraan hoe essentieel vrede, veiligheid en een democratische rechtsstaat zijn,” schrijft Marcouch. “Als die ontbreken betalen vrouwen vaak de hoogste prijs.”

Volgens de burgemeester sterft in Nederland gemiddeld elke acht dagen een vrouw door femicide.

Op de Markt werkten onder meer Politie Oost-Nederland, het Openbaar Ministerie, de gemeente Arnhem en Dolle Mina Arnhem samen om aandacht te vragen voor het probleem.