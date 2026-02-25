Nieuwe muurschildering brengt kleur in Arnhemse binnenstad

ARNHEM – Wie vanaf de winkelstraat de Weverstraat inloopt, ziet binnenkort geen grijze gevel meer, maar een opvallend kunstwerk van zestien meter hoog. Op het pand waar H&M is gevestigd verschijnt de muurschildering Yard (1990) van kunstenaar Rieneke Boonman, afkomstig uit de collectie van Museum Arnhem.

De schildering maakt deel uit van een reeks kunstwerken in de Arnhemse binnenstad en is een initiatief van Platform Binnenstad Arnhem en Museum Arnhem. Schilderscollectief De Strakke Hand voert het werk uit. Sinds 23 februari zijn de werkzaamheden gestart; naar verwachting is de muurschildering half maart voltooid.

Vervolg op eerdere muurschilderingen

Museum Arnhem schonk de stad in 2020 en 2021, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, al drie muurschilderingen. Platform Binnenstad Arnhem vroeg het museum daarna om samen een vervolg te maken, met als doel de binnenstad visueel aantrekkelijker te maken en kunst zichtbaarder te laten worden in de openbare ruimte. De nieuwe muurschildering vormt het sluitstuk van deze reeks.

Werk van vrouwelijke kunstenaar

Voor deze locatie koos H&M bewust voor een werk van een vrouwelijke kunstenaar. Museum Arnhem verzamelt al langer actief kunst van vrouwelijke makers. De keuze viel op Yard, een werk dat Rieneke Boonman ruim 35 jaar geleden maakte tijdens een verblijf op Trinidad en Tobago.

Volgens Boonman ontstond het kunstwerk uit observaties van het dagelijks leven op een erf waar zij met haar gezin verbleef. “Er was altijd beweging: spelende kinderen, honden, mensen die brood bakten of haar vlechten. Het is bijzonder dat dit werk straks levensgroot in Arnhem te zien is,” aldus de kunstenaar.

Kunst buiten het museum

Met de muurschilderingen willen Museum Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem kunst toegankelijker maken voor een breed publiek. Door werken uit de museumcollectie naar buiten te brengen, kunnen ook voorbijgangers en winkelend publiek ermee in aanraking komen.

De initiatiefnemers zien de schilderingen bovendien als een versterking van het creatieve imago van Arnhem. Tijdens de uitvoering blijft het maakproces zichtbaar voor publiek.

De muurschildering wordt gerealiseerd met medewerking van Platform Binnenstad Arnhem, Schilderscollectief De Strakke Hand, H&M, IHS Capital en de gemeente Arnhem.