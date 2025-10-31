Nieuwe ondernemersvereniging op bedrijventerrein Het Broek

Onder het motto ‘Samen sterk’ is op donderdag 30 oktober een eigen ondernemersvereniging opgericht op bedrijventerrein Het Broek. “Alleen wanneer we samen met elkaar de schouders eronder zetten, kunnen we de uitdagingen op ons bedrijventerrein oplossen”, aldus voorzitter Olaf Heller van de nieuwe ondernemersvereniging.

Het Broek is met 300 bedrijven het grootste bedrijventerrein in Arnhem. Met in totaal 3.000 werknemers is bedrijventerrein Het Broek bovendien de grootste werkgever van Arnhem. Maar de infrastructuur van het terrein is verouderd, delen van Het Broek worden onveilig geacht en het terrein moet komende jaren verdicht worden vanwege de herontwikkeling van Rijnpark.

Om die uitdagingen beter aan te kunnen pakken, is besloten een eigen ondernemersvereniging op te richten.

Olaf Heller: “Alleen dan kunnen we de stappen maken die nodig zijn. Er komt veel op ons af, zowel landelijk als lokaal. Een gezamenlijke aanpak is de enige manier om de problemen op te lossen.”

Dat wordt bevestigd door wethouder Nermina Kundic van Economische Zaken.

“Er is bijvoorbeeld veel onbenutte ruimte op Het Broek. Die ruimte hebben we straks hard nodig om bedrijven te huisvesten die verplaatst moeten worden van Rijnpark. Door de hogere organisatiegraad op Het Broek is het nu eenvoudiger om daarin zaken met elkaar te realiseren.”

Ook gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland is enthousiast.

“Het meeste geld in Gelderland wordt verdiend op de bedrijventerreinen, dus voor de provincie is deze ontwikkeling belangrijk. Je kunt in je eentje wel proberen om problemen op te lossen, maar met elkaar maak je veel meer meters.”

De nieuwe ondernemersvereniging heeft inmiddels drie subsidieaanvragen lopen bij de provincie Gelderland. Naast geld, heeft de provincie toegezegd om daarnaast met kwalitatieve ondersteuning te helpen.

Vier programmalijnen

Hoewel de ondernemersvereniging pas gisteren officieel van start ging, is afgelopen maanden al veel voorwerk verricht. Dankzij de zogeheten SPUK-regeling die door VNO-NCW Midden wordt beheerd, is afgelopen maanden bij ondernemers op Het Broek geïnventariseerd wat zij als de grootste problemen zien. Deze inventarisatie heeft geleid tot vier programmalijnen waarmee de nieuwe ondernemersvereniging meteen aan de slag gaat.

Zo worden komende tijd netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd om het netwerk te versterken.

“Op die manier maken we van een vereniging in wording een echte vereniging waarin ondernemers elkaar beter leren kennen en makkelijker vinden”, aldus Ruud Klein Hofmeijer die als verenigingscoördinator aan de slag gaat.

Een andere belangrijke programmalijn betreft cameratoezicht. Als alles meezit hangen er voor het einde van dit jaar kentekencamera’s op de vier toegangswegen van Het Broek. De camera’s moeten dienen als poortwachter om inbraken en brandstichtingen tegen te gaan. Cameratoezicht is al jarenlang een grote wens bij veel ondernemers op Het Broek.

De derde programmalijn is beheer. Samen met boa’s, politie en handhaving wil de nieuwe ondernemersvereniging op Het Broek werk maken van de openbare ruimte. Van kapotte lantaarnpalen tot afvaldumping en van autowrakken tot losse stoeptegels.

Als vierde programmalijn gaat de ondernemersvereniging op Het Broek aan de slag met parkeren. Het Broek telt in totaal maar liefst 4.400 parkeerplaatsen, maar parkeeroverlast is desondanks een doorn in het oog van veel ondernemers.

StAB

De nieuwe ondernemersvereniging op Het Broek blijft onderdeel van de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB). StAB blijft de belangrijkste behartiger van de gemeenschappelijke belangen op hoofdlijnen. De ondernemersvereniging op Het Broek behartigt specifiek de belangen op het eigen bedrijventerrein.

Arnhem heeft in totaal zeven open bedrijventerreinen die elk een eigen profiel kennen. Dit zijn Het Broek, Nieuwe Haven, IJsseloord 1, Bakenhof, Overmaat, Rijkerswoerd en Rijnpark.