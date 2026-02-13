Omwonenden stellen toekomst tankstation Bakenbergseweg ter discussie

ARNHEM – De toekomst van het tankstation aan de Bakenbergseweg staat ter discussie. Wat begon met een vergunningaanvraag voor drie nieuwe wasboxen, groeide uit tot een juridisch geschil over de vraag wat op deze locatie rechtmatig is toegestaan. Omwonenden hebben inmiddels een beroepsprocedure lopen om die vraag door de rechter te laten beoordelen.

Volgens een woordvoerder namens meerdere buurtbewoners draait het niet om een principieel verzet tegen het tankstation zelf, maar om het voorkomen dat volgens hen onduidelijkheden uit het verleden doorwerken in toekomstige vergunningen en bestemmingsplannen. “Het vaststellen van de rechtmatige situatie is voor ons geen doel op zich,” zegt hij. “Het gaat erom te voorkomen dat mogelijk onrechtmatige situaties automatisch worden meegenomen bij nieuwe vergunningen of planwijzigingen.”

Vergunningaanvraag vormde startpunt

De discussie begon met de aanvraag in 2024 voor drie nieuwe wasboxen. Omwonenden vroegen zich af waarom het participatieniveau bij de aanvraag laag was ingeschaald. Volgens hen kregen zij te horen dat er al een wasbox aanwezig was en dat de nieuwe aanvraag ‘meer van hetzelfde’ zou zijn. Dat antwoord leidde tot verdere vragen over de vergunningstatus van de bestaande voorzieningen. De bewoners dienden Woo-verzoeken in en verdiepten zich in de historische bestemmingsplannen en archiefstukken.

Volgens hen ontstond daarbij het beeld dat uitbreidingen in de loop der jaren niet altijd met afzonderlijke vergunningen zijn onderbouwd, terwijl latere bestemmingsplannen de feitelijke situatie wel hebben vastgelegd. Zij vinden dat eerst duidelijk moet zijn wat juridisch daadwerkelijk is toegestaan. De gemeente weerspreekt die lezing en stelt dat de verleende vergunningen en bestemmingsplannen correct op elkaar aansluiten.

Intrekking vergunning en bezwaarprocedure

De verleende vergunning voor de drie wasboxen werd later ingetrokken, volgens de gemeente omdat de wettelijke termijn was verstreken. Daarbij werd aangegeven dat herstel mogelijk is op de resterende punten. Volgens de omwonenden zijn hun belangrijkste bezwaargronden daarbij niet inhoudelijk meegenomen, terwijl de bezwaarschriftencommissie de gemeente in haar advies had gevraagd daarop in te gaan. Ook dat punt maakt onderdeel uit van het lopende juridische traject.

Vergunningen uit 1959 en 1962 onderwerp van debat

Een belangrijk twistpunt blijft de oorspronkelijke vergunningverlening. De bewoners stellen dat uit hun Woo-verzoeken geen volledig vergunningbesluit uit 1959 naar voren is gekomen. De gemeente verwijst in een juridische toelichting naar afgestempelde bouwtekeningen uit 1959 en 1962 als bewijs dat destijds bouwvergunningen zijn verleend. De vraag is nu of die onderbouwing juridisch voldoende is.

Ligging onder hoogspanningskabels

Daarnaast plaatsen omwonenden vraagtekens bij de ligging van het tankstation onder hoogspanningsleidingen van TenneT. Zij vinden dat ook moet worden onderzocht of de huidige bebouwing en bouwhoogte passen binnen de regels die onder dergelijke leidingen gelden.

Gemeente eigenaar, huur tot 2035

De grond waarop het tankstation staat is eigendom van de gemeente Arnhem. De huidige huurovereenkomst loopt tot 1 december 2035. Dat moment kan volgens meerdere raadsleden aanleiding zijn om opnieuw naar de toekomst van de locatie te kijken. Voor de omwonenden staat echter eerst één vraag centraal: wat is juridisch toegestaan, en wat niet? De uitkomst van de lopende beroepsprocedure moet daar volgens hen duidelijkheid over geven.