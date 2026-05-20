Oostpool sleept vier Musical Awards binnen met ALETTA

De musical ALETTA van het Arnhemse theatergezelschap Theater Oostpool en producent TEC Entertainment heeft woensdagavond vier prijzen gewonnen tijdens het Musical Awards Gala in het AFAS Theater in Leusden. De voorstelling won awards voor Beste Oorspronkelijke Nederlandse Musical, Beste Vrouwelijke Hoofdrol, Beste Choreografie en Beste Kostuum.

Vooraf was ALETTA al genomineerd voor acht Musical Awards. Daarmee behoorde de productie tot de opvallendste Nederlandse musicals van dit jaar.

De prijs voor Beste Oorspronkelijke Nederlandse Musical werd uitgereikt door Paul de Leeuw en Malou Gorter. Tijdens de dankwoorden noemden de makers het verhaal van Aletta Jacobs “urgenter dan ooit”. Ook benadrukten zij dat de musical draait om gelijke rechten en de boodschap dat “niets onmogelijk is”.

Daarnaast won Desi van Doeveren de award voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol. In haar speech bedankte zij de cast, crew en makers van de voorstelling voor hun steun. Ook sprak ze haar waardering uit voor regisseur Daria Bukvić en voor Oostpool, omdat het gezelschap volgens haar verhalen durft te vertellen die maatschappelijk relevant zijn. Verder stond Van Doeveren stil bij de nalatenschap van Aletta Jacobs en de voortdurende strijd voor gelijkwaardigheid.

Ook choreograaf Daan Wijnands en kostuumontwerper Dymph Boss vielen in de prijzen voor hun werk aan de voorstelling.

ALETTA vertelt het verhaal van Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts van Nederland en een van de bekendste voorvechters van vrouwenrechten. De musical werd gemaakt door Nathan Vecht, Sjaan Duinhoven, Maud Wiemeijer en Wilko Sterke. De regie is in handen van Daria Bukvić.

Het jaarlijkse Musical Awards Gala werd woensdagavond live uitgezonden op NPO 1 vanuit het AFAS Theater in Leusden.

ALETTA is nog tot en met 14 juni te zien in theaters door het land.