Ophef of niet: Ye (Kanye West) staat gewoon in het GelreDome

ARNHEM – Artiest Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat binnenkort gewoon op het podium in Arnhem. Terwijl het Verenigd Koninkrijk hem weigert, gaat zijn optreden in het GelreDome gewoon door. De Britse regering maakte deze week bekend dat Ye niet welkom is op het Wireless Festival in Londen. Hij krijgt geen toestemming om het land in te reizen. De beslissing volgt op jaren van controverse rond de artiest, die onder meer antisemitische, racistische en pro-nazistische uitspraken deed.

Arnhem weigert niet

In Nederland ligt die afweging anders. Burgemeester Ahmed Marcouch benadrukt dat uitspraken op zichzelf geen reden zijn om een optreden te verbieden. “Als burgemeester sta ik voor veilige en ordelijke evenementen. Vergunningen worden zorgvuldig en strikt volgens de wet beoordeeld. Verwerpelijke uitspraken zijn op zichzelf geen juridische reden om te weigeren. Strafbare uitingen? Dan is het OM aan zet. Toelating tot Nederland is aan de minister”, aldus Marcouch. Waar het Verenigd Koninkrijk ingrijpt via een inreisverbod, kijkt een gemeente als Arnhem vooral naar de veiligheid en orde rond een evenement.

Terugkeer na 14 jaar

Ye keert op 6 juni 2026 terug naar Arnhem. Daarmee staat hij voor het eerst in bijna veertien jaar weer in het stadion. Het wordt bovendien zijn eerste Europese liveconcert sinds 2014. Arnhem is daarmee de eerste Europese stad waar Ye in 2026 optreedt. Twee dagen later, op 8 juni, volgt een tweede show in Arnhem. Die datum valt samen met zijn verjaardag: Ye wordt dan 49 jaar.

Grootschalige show verwacht

Ye staat bekend om zijn groots opgezette shows waarin muziek, performance en visuele elementen samenkomen. Ook het optreden in het GelreDome krijgt die opzet. Volgens het stadion belooft het een bijzondere avond te worden voor fans. Ondanks de internationale ophef is de conclusie in Arnhem duidelijk: Ye staat gewoon op het podium.