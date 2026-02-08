Piratenpartij en LEF halen toch genoeg steunverklaringen, PSP’92 reflecteert op democratie

ARNHEM – De Piratenpartij en LEF doen alsnog mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Beide partijen wisten toch voldoende steunverklaringen aan te leveren tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau, waardoor hun kandidatenlijsten geldig werden verklaard. Tijdens dezelfde zitting gaf PSP’92 traditiegetrouw een reflectie op het verkiezingsproces en de lokale democratie. Voor nieuwe partijen werd het lijstnummer bepaald door loting: de Piratenpartij kreeg nummer 13, LEF nummer 14.

Steunverklaringen

Steunverklaringen zijn officiële verklaringen waarmee kiesgerechtigde inwoners aangeven een nieuwe of niet-vertegenwoordigde partij te ondersteunen bij deelname aan de verkiezingen. Ze zijn verplicht voor partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel behaalden. Ondertekenaars moeten persoonlijk verschijnen bij het verkiezingsloket en zich legitimeren. De verklaring geldt niet als stem, maar als voorwaarde om op het stembiljet te komen. In Arnhem zijn slechts 30 geldige steunverklaringen nodig om mee te mogen doen. Dat betekent dat partijen deze steun in principe ook binnen hun eigen achterban zouden moeten kunnen organiseren. Desondanks stonden nieuwkomers in de dagen voorafgaand aan de deadline letterlijk voor het stadhuis steunverklaringen van Arnhemmers te werven.

Kandidaten geschrapt

Hoewel alle kandidatenlijsten geldig bleven, besloot het centraal stembureau wel om meerdere kandidaten te schrappen. In sommige gevallen kwamen handtekeningen op instemmingsverklaringen niet overeen met die op de bijbehorende legitimatiebewijzen. Bij de Piratenpartij ging het daarnaast om kandidaten van wie de instemmingsverklaring ontbrak of ongeldig werd geacht, bijvoorbeeld door het ontbreken van een kopie van een geldig legitimatiebewijs of door onjuist ingevulde persoonsgegevens. Ook bij BurgerBelang Arnhem werd om vergelijkbare redenen een kandidaat van de lijst gehaald.

Reflectie PSP’92

Voorzitter Ramon Barends sprak namens PSP’92 tijdens de zitting een reflectie uit op het verkiezingsproces. De PSP’92 neemt zelf niet deel aan verkiezingen, maar kiest er bewust voor om bij belangrijke democratische momenten in provincies en gemeenten aanwezig te zijn en inbreng te leveren.

Barends stond stil bij enkele technische aspecten van het verkiezingsproces en vroeg aandacht voor de waarde van de lokale democratie. Daarbij benadrukte hij het belang van een gelijk speelveld voor partijen die geen zetels hebben in de gemeenteraad en riep hij op tot reflectie op de drempels die nieuwe partijen ervaren bij deelname aan verkiezingen.

Daarnaast sprak Barends zich uit tegen de toenemende bedreigingen richting actieve politici. Hij noemde dit een ondermijning van de democratie en verwees naar eerdere uitspraken van Daniël Wigboldus (commissaris van de Koning in Gelderland), die bedreigingen richting politici omschreef als een gevaar voor de democratische rechtsstaat.

De Arnhemmers gaan op woensdag 18 maart naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.