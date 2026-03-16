Queer debat in Café De Kurk: zorgen over veiligheid, zorg en nachtleven

ARNHEM – In Queer Café De Kurk aan de Steenstraat gingen zondagavond vertegenwoordigers van zes Arnhemse politieke partijen met elkaar en met het publiek in debat over de positie van de LHBTIQ+ gemeenschap in de stad. Het debat stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en behandelde thema’s als veiligheid, nachtleven, zorg en inclusie. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, GroenLinks-PvdA, D66, SP en Volt. In vier rondes konden de partijen hun standpunten toelichten en vragen beantwoorden van bezoekers.

Onveiligheid in openbaar vervoer en nachtleven

De avond begon met het thema veiligheid. Meerdere bezoekers vertelden dat zij zich niet altijd veilig voelen in Arnhem, vooral ’s nachts of in het openbaar vervoer. Een bezoeker vertelde dat hij in de bus werd uitgescholden en belaagd vanwege zijn geaardheid. Een ander gaf aan zich vooral onveilig te voelen in het nachtelijke OV door een “agressieve en dronken sfeer”. Tijdens het debat kwam ook naar voren dat veel incidenten niet worden gemeld. Volgens verschillende partijen is dat een probleem, omdat daardoor onvoldoende zicht ontstaat op de omvang van discriminatie. Arnhem heeft onder meer het meldpunt discriminatie via Vizier Oost. Daarnaast werd gewezen op de mogelijkheid om onveilige plekken te melden via Fixi. Bezoekers vroegen zich echter af wat er daadwerkelijk met meldingen gebeurt. “Als we melden, wat verandert er dan concreet?” vroeg een bezoeker. Politici benadrukten dat meldingen nodig zijn om beleid te kunnen aanpassen en gericht maatregelen te nemen.

Gemis van queer nachtleven

In een tweede ronde ging het over het Arnhemse nachtleven. Meerdere bezoekers gaven aan dat er weinig queer uitgaansplekken zijn. Vooral het verdwijnen van de sauna Steamworks werd genoemd als gemis. “Het was een plek waar ook de rauwere kanten van de queer community een plek hadden,” zei een bezoeker. Volgens GroenLinks-PvdA kan de gemeente het nachtleven niet zelf organiseren, maar wel de voorwaarden scheppen. “Arnhem moet een stad zijn waar ondernemers de ruimte krijgen om dit soort initiatieven op te zetten.” Ook Volt benadrukte dat regels soms een belemmering kunnen vormen voor nieuwe initiatieven. Volgens de partij moet de gemeente kritisch kijken naar regelgeving die ondernemers tegenhoudt.

Intersectionaliteit en inclusie

Een derde ronde ging over intersectionaliteit: de combinatie van verschillende identiteiten, zoals afkomst, religie en seksualiteit. Een bezoeker vertelde dat zij negatieve reacties kreeg op een initiatief voor een roze Suikerfeest. Dat laat volgens haar zien dat acceptatie binnen en buiten de queer gemeenschap nog niet vanzelfsprekend is. Politici erkenden dat verschillende groepen binnen de gemeenschap soms extra kwetsbaar zijn. Volt noemde bijvoorbeeld queer vluchtelingen die moeilijk aansluiting vinden in de stad. Volgens de partij kan Arnhem leren van andere Europese steden die daar speciale programma’s voor hebben.

Wachtlijsten voor transzorg

Het laatste debatonderwerp was zorg. Vooral de lange wachttijden voor transgenderzorg kwamen ter sprake. Volgens GroenLinks-PvdA kunnen die wachttijden oplopen tot meerdere jaren. “Dat is levensgevaarlijk. Mensen moeten soms jaren wachten op zorg die ze dringend nodig hebben,” zei een van de aanwezigen. Hoewel veel zorg landelijk wordt geregeld, vinden partijen dat de gemeente wel een rol heeft. Zo wil D66 meer gespecialiseerde ondersteuning in de jeugdzorg en betere begeleiding via huisartsen. Ook werd geopperd om laagdrempelige ondersteuning te organiseren, bijvoorbeeld via huisartsenpraktijken of lokale initiatieven.

‘Blijf met elkaar in gesprek’

Ondanks verschillen in aanpak waren de partijen het op veel punten opvallend eens: acceptatie vergroten, zichtbaarheid versterken en samenwerking met organisaties in de stad.

Aan het einde van de avond riepen de organisatoren op om het gesprek voort te zetten. “Lokale politiek raakt mensen direct,” zei een van de initiatiefnemers. “Daarom is het belangrijk dat politici niet alleen debatteren, maar ook echt met de gemeenschap blijven praten.”

Het debat in De Kurk moet volgens de organisatie daarom geen eenmalige bijeenkomst blijven. De bedoeling is om volgend jaar opnieuw een queer debat te organiseren, waarbij de partijen ook worden bevraagd op wat zij in de tussentijd hebben bereikt.