Raad stemt toch voor extra inzet op behoud Ernems blauwe trolleybussen

ARNHEM – De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag alsnog in met de motie Trolleybussen in Ernems Blauw. Coalitiepartijen Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren gaven met hun beslissende stemmen de doorslag. Het college moet nu opnieuw in gesprek met de provincie Gelderland om het behoud van de herkenbare Arnhemse kleuren op de trolleybussen veilig te stellen en deze waar mogelijk “meer Arnhems” te krijgen.

Achtergrond van de motie

In het eerder verschenen artikel in de Arnhemsche Courant werd bericht dat de raad al langer ongerust was over het verdwijnen van het karakteristieke Ernems blauw. De motie werd opgesteld en ingediend door Noud Roelen van de SP, die het thema al langere tijd onder de aandacht brengt. De nieuwe RRReis huisstijl introduceert vooral wit paars en groen, waarbij slechts een smalle blauwe rand en een blauw dak zijn overgebleven als verwijzing naar het oorspronkelijke ontwerp. Volgens meerdere fracties deed dat weinig recht aan het historische karakter van de Arnhemse trolley, die door velen wordt gezien als een stukje lokaal cultureel erfgoed en zelfs als historisch Arnhems erfgoed.

Positie van het college

Volgens de eerdere berichtgeving gaf het college aan dat het formeel weinig invloed heeft op de uiteindelijke kleurstelling omdat die verantwoordelijkheid bij de provincie Gelderland en de vervoerder ligt. Daarbij werd duidelijk dat het huidige ontwerp van de nieuwe trolleybussen al maanden geleden is vastgesteld. Toch benadrukte de wethouder dat het standpunt van de raad meegenomen zou worden in gesprekken met de provincie. De nu aangenomen motie verplicht het college om dat overleg daadwerkelijk opnieuw te voeren en daarbij extra aandacht te vragen voor het behoud van de vertrouwde Arnhemse kleuren, in de hoop dat er nog tijd en ruimte is voor aanpassing van het ontwerp.

Gevolgen voor de trolleybussen

Het huidige ontwerp werd maanden geleden al gepresenteerd en zal in 2026 worden uitgevoerd. Toch blijft de raad ook nu terugkomen op de kleurstelling. Door de aangenomen motie staat er opnieuw druk op het college om bij de provincie te benadrukken dat Arnhem waarde hecht aan behoud van de kenmerkende blauwtint op de trolleybussen. Hierdoor ontstaat extra ruimte om te onderzoeken of de herkenbaarheid van het Arnhemse trolleyverkeer alsnog versterkt kan worden binnen de bestaande concessieafspraken.