Raad van State: Autoriteit Persoonsgegevens moet opnieuw kijken naar verplichte pinbetaling bij FOCUS Filmtheater

ARNHEM – De Autoriteit Persoonsgegevens moet binnen acht weken een nieuw besluit nemen over de verplichte pinbetaling bij FOCUS Filmtheater. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag bepaald. De zaak draait om de vraag of het filmtheater contante betaling van kaartjes mag weigeren.

FOCUS besloot na de verhuizing naar het huidige pand geen contant geld meer te accepteren. Bezoekers kunnen sindsdien alleen nog met pin betalen. Volgens het filmtheater vergroot dat de veiligheid van de veelal vrijwillige medewerkers.

Privacy-activist stapte naar toezichthouder

De Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker vroeg de Autoriteit Persoonsgegevens om handhavend op te treden. Hij wil anoniem een filmkaartje kunnen kopen en vindt dat verplichte pinbetaling in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij pinbetalingen worden immers persoonsgegevens verwerkt.

De Autoriteit Persoonsgegevens wees zijn verzoek eerder af. Volgens de toezichthouder is er een gerechtvaardigd belang om alleen pinbetalingen toe te staan, namelijk de (sociale) veiligheid van medewerkers. Door geen contant geld in huis te hebben, zou het risico op diefstal en onveilige situaties afnemen.

Onvoldoende onderbouwing

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt nu dat de Autoriteit Persoonsgegevens haar afwijzing niet goed heeft gemotiveerd. Sociale veiligheid kan een gerechtvaardigd doel zijn, maar in deze zaak is niet aangetoond dat het accepteren van contant geld daadwerkelijk tot onveilige situaties leidt.

Jonker had gemotiveerd betwist dat contante betalingen extra risico’s opleveren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar volgens de rechter geen concrete gegevens tegenover gezet. Dat contant geld vatbaar is voor diefstal, is volgens de Afdeling onvoldoende om volledig over te stappen op verplichte pinbetalingen.

Wat nu?

FOCUS hoeft voorlopig niet direct weer contant geld te accepteren. Eerst moet de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuw besluit nemen en haar afweging beter onderbouwen. Dat moet binnen acht weken gebeuren.

Zijn Jonker of het filmtheater het daarna niet eens met het nieuwe besluit, dan kunnen zij opnieuw naar de Afdeling bestuursrechtspraak stappen.

De uitspraak kan bredere gevolgen hebben. Steeds meer culturele instellingen werken uitsluitend met pin. Tegelijkertijd groeit het debat over privacy, anonimiteit en de vraag of contant betalen een recht zou moeten blijven. In Arnhem krijgt die discussie nu een juridisch vervolg.