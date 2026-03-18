Rappende burgemeester Marcouch opent nachtelijk stembureau in Arnhem

ARNHEM – Wie dinsdagavond Luxor Live binnenstapte voor een avond muziek en optredens, kreeg rond middernacht een onverwacht moment voorgeschoteld. Burgemeester Ahmed Marcouch verscheen op het podium en opende het nachtelijke stembureau met een rap, begeleid door de beats van Tribe Hiphop Choir Collective.

Met die opvallende aftrap gaf Arnhem opnieuw een bijzonder tintje aan de gemeenteraadsverkiezingen. De stad is een van de eerste plekken in Nederland waar al vóór de verkiezingsdag gestemd kan worden. Precies om 00.00 uur gingen de stembussen open in de concertzaal aan de Willemspleinzijde.

Festival en democratie komen samen

De opening vond plaats tijdens een speciaal programma in Luxor Live, waar muziek en democratie samenkwamen in een soort pop-up festival. Bezoekers konden al vanaf 21.00 uur binnen voor optredens van onder meer Afro Bros, Tribe Hiphop Choir Collective en Onav. Ondertussen werd er in de bovenzaal gesproken over de toekomst van Arnhem. In een panelgesprek, georganiseerd door InDifferent, stond de stem van jongeren centraal. In de kelder konden bezoekers zich creatief uiten door kleding te pimpen met neonverf, geïnspireerd op thema’s die spelen rond de verkiezingen.

Stemmen tot diep in de nacht

Na de muzikale opening door Marcouch konden bezoekers direct hun stem uitbrengen. Het stembureau in Luxor Live was geopend van 00.00 tot 02.00 uur. Wie wilde stemmen, moest naast het stembiljet ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Met deze bijzondere setting probeert de gemeente Arnhem vooral jongeren en nieuwe doelgroepen te bereiken. De verkiezingen worden zo letterlijk dichter bij het uitgaansleven gebracht.

Oproep om te stemmen

De nachtelijke opening maakt deel uit van een bredere opkomstcampagne van de gemeente. Burgemeester Marcouch benadrukt het belang van stemmen: volgens hem leeft de democratie alleen als mensen meedoen. Met initiatieven zoals deze hoopt Arnhem dat meer inwoners hun stem laten horen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart.