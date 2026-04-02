Reclamebedrijf Robin Best verliest kort geding rondom Arnhemse verkiezingspostersrel

ARNHEM – De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de gemeente Arnhem terecht een concessieovereenkomst met reclamebedrijf Robin Best heeft ontbonden. De uitspraak werpt nieuw licht op de problemen rond verkiezingsposters waar Arnhemse politieke partijen eerder dit jaar mee te maken kregen.

Contract na enkele weken ontbonden

Het reclamebedrijf won eind 2025 een aanbesteding voor het plaatsen van A0-reclamedisplays aan licht- en trolleymasten in Arnhem. Kort daarna ontstonden echter problemen bij de uitvoering van het contract. Volgens de rechter voldeed het bedrijf niet aan de gemaakte afspraken. Zo had het toegezegd de displays binnen korte tijd te plaatsen, zonder aanvullende voorwaarden. Toen dat niet lukte, besloot de gemeente in januari 2026 de overeenkomst te ontbinden.

Robin Best vocht die beslissing aan in een kort geding, maar kreeg geen gelijk. De voorzieningenrechter stelde vast dat de gemeente bevoegd was om het contract te beëindigen en dat daar voldoende aanleiding voor was.

Rel rond verkiezingsposters

De zaak staat niet op zichzelf. De concessie voor reclameplekken in de stad hangt direct samen met de locaties waar verkiezingsposters worden geplaatst. Door het wegvallen van de oorspronkelijke exploitant ontstond eerder dit jaar onduidelijkheid over reserveringen en tarieven.

Politieke partijen moesten daardoor opnieuw afspraken maken voor hun posters, vaak tegen hogere kosten. Dat leidde tot frustratie en discussie in de stad.

Met de uitspraak van de rechter wordt nu duidelijk dat die situatie voortkwam uit het niet nakomen van afspraken door de oorspronkelijke contractpartij.

Gemeente schakelt door

Na het ontbinden van de overeenkomst ging de gemeente verder met een andere partij uit de aanbesteding, via een zogeheten wachtkamerovereenkomst. Daarmee werd de exploitatie van de reclameplekken alsnog geregeld. De uitspraak bevestigt dat de gemeente daarbij rechtmatig heeft gehandeld.

Politieke partijen werden eerder opgeroepen om een claim in te dienen bij Robin Best in verband met de extra kosten. Of zij dat daadwerkelijk gaan doen, en hoe dat zal uitpakken, zal de komende weken moeten blijken.