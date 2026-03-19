‘Regels lijken hier niet voor iedereen te gelden’ – sloop Kleefse Waard stilgelegd

ARNHEM – De sloop van panden aan de Westervoortsedijk voor de bouw van een laadplein voor vrachtauto’s en andere zware elektrische voertuigen is door de gemeente stilgelegd. Diezelfde gemeente verkocht vlak voor kerst de panden aan Cleantech Park Arnhem. Het stilleggen van de sloop volgde op groeiende vragen over de gang van zaken rond de locatie. “Regels lijken hier niet voor iedereen te gelden,” zegt Hans-Robert van der Doe van DK Makelaars.

De sloopwerkzaamheden begonnen deze week op het terrein, dat voorheen bekend stond als Industriepark Kleefse Waard. Op de locatie moeten de bestaande panden plaatsmaken voor een tijdelijk laadplein. Juist het moment waarop dat gebeurt, midden in het broedseizoen, leidde al snel tot kritische reacties. Ook de manier waarop de gemeente de grond verkocht aan Cleantech Park Arnhem en deze niet ook aanbood aan andere kopers roept vragen op.

Volgens Van der Doe wringt vooral de combinatie van timing, procedures en communicatie. “Dat er haast is, mag nooit een reden zijn om regels niet toe te passen,” stelt hij.

Sloop stilgelegd

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem laat aan de Arnhemsche Courant weten dat voor de sloop geen vergunning nodig is en dat een melding volstaat. De werkzaamheden vinden echter plaats in het broedseizoen, waarin extra rekening moet worden gehouden met beschermde diersoorten. De Omgevingsdienst Groene Metropool, voorheen de ODRA, heeft geadviseerd om de sloop stil te leggen. Inmiddels zijn de hekken rondom het terrein gesloten en zijn de werkzaamheden gestopt.

Andere geïnteresseerden konden niet kopen

Van der Doe wijst ook op de timing van de procedure. Volgens hem is de verkoop vlak voor de feestdagen gestart, een moment waarop besluiten minder opvallen en het voor belanghebbenden lastiger is om snel te reageren. Daarnaast speelt het zogenoemde Didam-arrest een rol. In die uitspraak bepaalde de Hoge Raad dat overheden bij de verkoop van grond gelijke kansen moeten bieden aan geïnteresseerde partijen. Volgens critici betekent dit dat ook andere ondernemers de mogelijkheid hadden moeten krijgen om deze locatie te kopen, in plaats van dat de grond rechtstreeks aan Cleantech Park Arnhem werd verkocht. De gemeente stelt dat de verkoop gebaseerd is op een koopovereenkomst uit 2016, en daarom nog steeds kan worden uitgevoerd.

Kritiek vanuit ondernemers

De gang van zaken zorgt voor onrust onder ondernemers in het gebied. Zij geven aan dat zij niet vooraf zijn geïnformeerd over de sloop. Ook is er nog veel onduidelijk over het geplande laadplein. Zo is niet bekend hoe groot het wordt, of chauffeurs er kunnen overnachten en hoe het terrein wordt ontsloten. Ook Van der Doe is kritisch. Hij vindt dat de gemeente onvoldoende transparant is en plaatst vraagtekens bij de manier waarop het project tot stand is gekomen. “De gemeente wringt zich in vreemde bochten om deze deal door te zetten,” zegt hij. Volgens hem had de locatie ook aan andere partijen aangeboden moeten worden.