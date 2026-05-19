Restaurantketen Heinde opent in Arnhem: onbeperkt tafelen zonder tijdslimiet

ARNHEM – Arnhem krijgt er eind mei een nieuw restaurantconcept bij. Op woensdag 28 mei opent restaurant Heinde Arnhem officieel de deuren aan de Nieuwstraat in het centrum van Arnhem. Het restaurant werkt met een opvallend all-inclusive concept waarbij gasten de hele avond onbeperkt kunnen eten én drinken voor een vaste prijs.

De keten heeft inmiddels meerdere vestigingen verspreid door Nederland en opent nu ook een locatie in Arnhem. Volgens het restaurant draait het concept vooral om “uitgebreid tafelen zonder haast”. Er geldt geen tijdslimiet voor gasten, iets wat bij veel andere all-you-can-eat restaurants juist wel gebruikelijk is.

Bij Heinde bestellen gasten per ronde twee kleine gerechten per persoon. Dat kan vervolgens onbeperkt worden herhaald gedurende de avond. Bestellen gebeurt via een QR-code op tafel. Ook drankjes zijn inbegrepen bij de vaste prijs. Op de website van het restaurant staan onder meer frisdranken, bier, wijn, koffie en thee op de kaart.

Op het menu staan meer dan zestig verschillende gerechtjes. Daarbij richt het restaurant zich op een breed publiek, van vegetariërs tot vlees- en visliefhebbers. Ook desserts en warme dranken zijn inbegrepen in het concept.

Foto: restaurant Heinde

De Arnhemse vestiging komt aan de Nieuwstraat 73, in het horecagebied rond de Korenmarkt en het stadscentrum. Volgens de website is het restaurant dagelijks geopend van 17.00 tot 23.00 uur. De prijs bedraagt momenteel 37,50 euro van maandag tot en met donderdag en 42,50 euro van vrijdag tot en met zondag. Voor kinderen gelden aangepaste tarieven.

De restaurantketen groeit de laatste jaren snel en heeft inmiddels vestigingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Bosch. Arnhem behoort tot de nieuwste uitbreidingen van de formule.

Reserveren voor de opening kan via de website van Heinde Arnhem