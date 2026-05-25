Rijnstate onthaalt Roparunners

Arnhem is één van de doorkomstplaatsen van de Nederlandse route van Roparun. Een estafetteloop van 560 kilometer met als goed doel: de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Het Rijnstate Vriendenfonds onthaalde de hardlopers en hun team op een verlicht pad. Het pad leidt naar de hal van het ziekenhuis. Buiten was een DJ, binnen was een harpduo en de mogelijkheid om een kaartje te schrijven en achter te laten.

Aankomst vandaag 25 mei

Een team bestaat uit maximaal 8 lopers, dus ieder loopt ongeveer 70 kilometer! De start, bij Vliegveld Twenthe, was zaterdag 23 mei; de aankomst, in Rotterdam, is maandag 25 mei. Een fantastische prestatie van de lopers en ook van de meefietsers, chauffeurs en andere begeleiders. En uiteraard van de vele vrijwilligers betrokken bij deze run. Het loopt toch echt een stuk lichter als je regelmatig wordt onthaald en aangemoedigd. Luister naar Roparunradio tot maandag 19:00 uur via de website roparun.nl