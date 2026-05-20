Rijnstate ontvangt lopers Roparun met lichtjeswand en live muziek

Zondagavond 24 mei staat Ziekenhuis Rijnstate in het teken van de doorkomst van de jaarlijkse Roparun, wanneer tussen 20.00 en 23.00 uur deelnemers aan de jaarlijkse estafetteloop het ziekenhuis in Arnhem aandoen. Bezoekers zijn welkom om de deelnemende teams aan te moedigen én zelf een lichtje te laten branden voor een dierbare.

Voor de hoofdingang en in de ontvangsthal wordt een speciale lichtjeswand ingericht waar bezoekers een ledkaarsje kunnen aansteken en een persoonlijke boodschap kunnen achterlaten. De route naar het ziekenhuis wordt eerste Pinksterdag ’s avonds sfeervol verlicht met honderden ledlichtjes.

De hardlopers en fietsers van de Roparun worden warm onthaald. Medewerkers van Team Eten & Drinken verzorgen een speciale “Ropafuel” krachtsnack voor de deelnemers, waarna zij worden uitgenodigd om stil te staan bij de mensen voor wie zij in deze Roparun hun kilometers afleggen.

De avond heeft een muzikaal karakter met liveoptredens van harpistes Arpalisa en Tirza ter Haar. Intratuin Arnhem Presikhaaf sponsort de ledlichtjes voor de lichtjeswand.

De Roparun is een estafetteloop van ruim 550 kilometer waarbij teams in drie dagen geld inzamelen voor palliatieve kankerzorg. Met de opbrengst worden ook projecten binnen Rijnstate ondersteund. Deze doorkomst vindt plaats onder regie van Rijnstate Ziekenhuis.

