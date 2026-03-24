Roadshow ‘Heel Holland Zoekt’ komt naar Rozet: Arnhem speurt mee naar verloren tv-schatten

ARNHEM – In Rozet staat zaterdag 28 maart alles in het teken van televisiegeschiedenis. De landelijke roadshow Heel Holland Zoekt komt naar de stad samen met presentator Robert ten Brink. Arnhemmers worden opgeroepen om thuis op zolder, in kasten of oude dozen te zoeken naar vergeten fragmenten, objecten en verhalen uit 75 jaar Nederlandse televisie.

Nationale zoektocht komt naar Arnhem

De actie is opgezet door Beeld & Geluid ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Nederlandse televisie. Hoewel het instituut al meer dan een miljoen uur aan televisie bewaart, ontbreken nog altijd belangrijke opnames en objecten. Veel materiaal is in de loop der jaren verloren gegaan of ligt nog bij particulieren thuis.

Na eerdere stops in onder meer Eindhoven, Den Helder en Groningen is Arnhem de vierde halte van de roadshow. In Rozet worden bezoekers tussen 12.00 en 15.30 uur ontvangen door presentator Robert ten Brink, die als ambassadeur betrokken is bij de zoektocht.

Van zoldervondst tot nationaal erfgoed

Bezoekers kunnen hun vondsten laten beoordelen door experts. Wat van waarde blijkt, krijgt mogelijk een plek in de nationale collectie of in de online omgeving ‘De Schatkamer’. Daarmee wordt particulier bezit onderdeel van het Nederlandse media-erfgoed.

De eerste bijzondere bijdragen zijn al aangekondigd. Zo schenkt Johan Vlemmix objecten en juryrapporten van het programma Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Ook worden onder meer een politiepet en schaatsen van cabaretier Wim Kan en een origineel draaiboek van de kinderserie Oebele uit 1970 verwacht.

Programma voor jong en oud

Naast het inzamelen van materiaal is er een publieksprogramma in Rozet. Bezoekers kunnen meedoen aan een ‘75 jaar tv-bingo’, historische fragmenten bekijken en een kleine tentoonstelling bezoeken. Voor kinderen zijn er fotomomenten met levensgrote poppen van Bert & Ernie en Loekie de Leeuw.

Volgens Ten Brink draait de dag niet alleen om objecten, maar vooral om herinneringen. “We zijn op zoek naar verloren gewaande parels van 75 jaar tv-geschiedenis. Dat maakt nieuwsgierig, maar ook trots,” aldus de presentator.

Televisiegeschiedenis deels verdwenen

De oproep komt niet uit de lucht vallen. Een aanzienlijk deel van de vroege Nederlandse televisie is verloren gegaan. In de beginjaren werd veel live uitgezonden en niet opgenomen, of later overschreven vanwege de hoge kosten van videobanden. Bekende voorbeelden van deels verdwenen erfgoed zijn programma’s als Ja Zuster, Nee Zuster.

Juist daarom richt de actie zich op het publiek. Oude opnames op VHS, scripts, foto’s of rekwisieten kunnen ontbrekende puzzelstukken zijn in het verhaal van de Nederlandse televisie.

Laatste halte in Hilversum

Na Arnhem volgt nog één afsluitende dag op 30 maart bij Beeld & Geluid in Hilversum, waar opnieuw Ten Brink en presentatrice Irene Moors aanwezig zijn.

Voor Arnhem betekent de roadshow een zeldzame kans om letterlijk bij te dragen aan de nationale geschiedenis. Wie nog oude banden of bijzondere televisieherinneringen heeft liggen, kan die zaterdag mogelijk omzetten in erfgoed voor de toekomst.

