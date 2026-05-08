Snuffelen tussen 150 kramen tijdens Super Vlooienmarkt in Arnhem

ARNHEM – De Markt tegenover de Eusebiuskerk verandert op zondag 10 mei, tijdens Moederdag, opnieuw in een grote openlucht-vlooienmarkt. Bezoekers kunnen tussen 09.00 en 16.00 uur langs zo’n 150 kramen struinen op zoek naar tweedehands koopjes, curiosa en bijzondere vondsten.
De Super Vlooienmarkt trekt traditioneel veel bezoekers naar de binnenstad van Arnhem. Op de markt zijn onder meer vintage kleding, antiek, boeken, speelgoed en huishoudelijke artikelen te vinden. Volgens de organisatie is het evenement bedoeld voor zowel verzamelaars als mensen die gewoon gezellig willen rondkijken.