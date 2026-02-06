SONSBEEK 2026 | Arnhem krijgt internationale kunsttentoonstelling met Arnhems accent

ARNHEM – Arnhem staat komende zomer opnieuw in het teken van internationale kunst. Op 2 juli opent de 13e editie van Sonsbeek, Europa’s oudste grootschalige tentoonstelling voor kunst in de openbare ruimte. De tentoonstelling loopt tot en met 11 oktober 2026 en brengt achttien kunstenaars en collectieven samen uit binnen- en buitenland in Park Sonsbeek en daarbuiten.

Wat deze Sonsbeek-editie extra Arnhemse kleur geeft, is de deelname van Loesje – het schrijvers- en posterscollectief dat in Arnhem is gestart en bekendstaat om korte, creatieve teksten die mensen aan het denken zetten over actuele thema’s.

Internationale mix met Arnhemse stemmen

De line-up van kunstenaars, die recent is gepresenteerd in het Watermuseum, weerspiegelt een wereldwijde invitatie: naast Nederlandse kunstenaars zoals Fanja Bouts en Femke Herregraven zijn er makers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Brazilië, India, Libanon en Indonesië.

Zo zetten internationale namen als Larry Achiampong (Londen), Korakrit Arunanondchai (Bangkok), Alvaro Barrington (Caracas), Jota Mombaça (Brazilië) en Mounira Al Solh (Beiroet) hun werk in dialoog met het Arnhemse landschap en publiek. Tegelijk zijn lokale en nationale stemmen als Loesje, Fanja Bouts (Nijmegen) en Afaina de Jong (Amsterdam) prominent aanwezig in het programma.

Arnhemse eigenheid in het publieke domein

Loesje, opgericht in Arnhem in 1983, is wereldwijd actief als organisatie die met korte slogans op posters creativiteit, positieve kritiek en reflectie verspreidt over maatschappelijke onderwerpen.

Daan Taks laat de Arnhemsche Courant weten dat Loesje in ieder geval iets met de posters wil gaan doen in de stad, waarbij waarschijnlijk werk door Arnhem heen zichtbaar zal zijn.

De curatoren Amira Gad en Christina Li kozen voor het thema ‘Memory as Living Action’. Deze editie onderzoekt hoe we herinnering en collectief geheugen vormgeven, delen en betwijfelen, juist in een tijd die wordt gekenmerkt door mondiale crises. Arnhem, met haar gelaagde geschiedenis van oorlog, wederopbouw en publiek leven, vormt daarbij een krachtige context.

Naar buiten toe en de stad in

Hoewel het hart van de tentoonstelling in Park Sonsbeek ligt, strekt Sonsbeek 2026 zich uit naar partnerinstellingen in de stad en regio. Bezoekers kunnen werken en publieke interventies verwachten in musea, filmtheaters en op pleinen, wat de tentoonstelling tot een levendige dialoog met Arnhem maakt.

Met deze editie verbindt Sonsbeek opnieuw het internationale kunstveld met lokale gemeenschappen, waarbij kunstenaars en publiek uitgenodigd worden om herinnering, verbeelding en gedeelde verhalen nieuw leven in te blazen in de publieke ruimte.