Sonsbeek 2026 kiest voor gedeeld park als podium voor kunst en herinnering

ARNHEM – De dertiende editie van Sonsbeek 2026 krijgt de titel ‘Ik hoef geen tuin, ik deel een park’. Met die slogan, afkomstig van het Arnhemse collectief Loesje, zet de internationale kunstmanifestatie nadrukkelijk in op gedeelde ruimte, collectieve ervaring en de rol van het publiek. Van 2 juli tot en met 11 oktober vormt onder meer Park Sonsbeek opnieuw het hart van een tentoonstelling die zich ook uitstrekt over de binnenstad en diverse culturele locaties.

Kunst verspreid door stad en park

Tijdens Sonsbeek 2026 presenteren achttien nationale en internationale kunstenaars en collectieven hun werk, waarvan twaalf speciaal voor deze editie nieuw werk ontwikkelen. De tentoonstelling bestaat uit installaties, sculpturen en performances die inspelen op de omgeving en het publiek actief betrekken. Naast Park Sonsbeek zijn ook locaties als Museum Arnhem, Museum Bronbeek, Rozet en POST onderdeel van het parcours. Daarmee wordt de tentoonstelling nadrukkelijk verweven met de stad. Directeur Orlando Maaike Gouwenberg ziet de keuze voor de slogan als een bewuste verbinding tussen lokaal en internationaal: het brengt een herkenbare Arnhemse stem samen met de lange geschiedenis van Sonsbeek als platform voor kunst in de openbare ruimte.

Herinnering als rode draad

Centraal in deze editie staat het thema ‘herinnering als levende daad’. Daarmee grijpt Sonsbeek terug op haar oorsprong vlak na de Tweede Wereldoorlog, maar plaatst die geschiedenis nadrukkelijk in het heden. De tentoonstelling onderzoekt hoe herinneringen worden gevormd en wie daar invloed op heeft. Volgens co-curatoren Amira Gad en Christina Li is herinnering nooit neutraal: sociale, politieke en culturele factoren bepalen wat zichtbaar blijft en wat verdwijnt. In Arnhem, waar sporen van de oorlog nog altijd zichtbaar zijn in de stad en het landschap, krijgt dat thema een extra lading. De tentoonstelling wil bezoekers laten nadenken over hoe we omgaan met het verleden – niet als iets afgeronds, maar als iets dat voortdurend verandert.

Park als levend organisme

Ook visueel draait alles om het idee van het park als gedeelde ruimte. Illustrator Moriz Oberberger ontwierp een campagnebeeld waarin Park Sonsbeek wordt voorgesteld als een levend organisme, gevormd door de mensen die zich erdoorheen bewegen. De illustratie toont handen die het park ondersteunen en vormgeven. Daarmee sluit het beeld aan op het centrale idee van collectiviteit: niet één perspectief bepaalt de betekenis, maar juist de gezamenlijke ervaring van bezoekers.

Internationale namen en lokaal karakter

De deelnemerslijst van Sonsbeek 2026 bevat zowel gevestigde internationale kunstenaars als makers met een sterke band met Nederland en Arnhem. Opvallend is de aanwezigheid van Loesje, dat niet alleen de titel levert, maar ook zelf deelneemt aan de tentoonstelling. Met die combinatie blijft Sonsbeek trouw aan haar traditie: een internationaal kunstplatform dat tegelijkertijd stevig geworteld is in de stad.

Honderd dagen kunst in Arnhem

Sonsbeek 2026 opent op donderdag 2 juli en duurt honderd dagen, tot en met 11 oktober. Bezoekers kunnen de tentoonstelling van dinsdag tot en met donderdag bezoeken tussen 11.00 en 18.00 uur, verspreid over park, stad en partnerlocaties. Met de nieuwe editie wil Sonsbeek opnieuw laten zien hoe kunst in de openbare ruimte kan bijdragen aan maatschappelijke reflectie. Niet als vaststaand verhaal, maar als uitnodiging om samen betekenis te geven aan wat we zien – en wat we ons herinneren.