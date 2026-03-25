State of Fashion keert terug naar Arnhem met internationale biënnale over ‘onzichtbare’ modeketens

ARNHEM – De internationale modebiënnale State of Fashion keert dit voorjaar terug naar Arnhem. Van 14 mei tot en met 28 juni staat de stad opnieuw in het teken van mode, kunst en ontwerp met de editie Available to Promise; Hidden Systems, Shared Futures. De organisatie richt zich dit jaar op de vaak onzichtbare systemen achter kleding: van productie en distributie tot technologie en logistiek.

De biënnale speelt zich af op meerdere plekken in de stad, met de Eusebiuskerk als hoofdlocatie. Daarnaast komt er een paviljoen op het Stadhuisplein en zijn er programmaonderdelen in onder meer Rozet, Focus Filmtheater en de Arnhemse stadskelders. Bezoekers kunnen tentoonstellingen, films, workshops en performances verwachten die de hele stad als podium gebruiken.

Mode als systeem, niet alleen als product

Centraal staat dit jaar de vraag welke beloften de mode-industrie doet – en aan wie. De titel Available to Promise verwijst naar een logistieke term uit de industrie, maar krijgt in Arnhem een bredere betekenis. De tentoonstelling onderzoekt hoe ketens, infrastructuren en technologieën bepalen hoe mode tot stand komt, en welke impact dat heeft op mens en milieu.

De inhoud is opgebouwd rond vijf pijlers: Develop, Distribute, Hype, Experience en Transform. Internationale curatoren Anne Zhou, Anouchka van Driel en Shanu Walpita verbinden daarmee artistiek onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken.

Internationaal netwerk, lokaal verankerd

Hoewel Arnhem het hart vormt van de biënnale, reikt het programma wereldwijd. Parallel aan de Arnhemse editie zijn er samenwerkingen in Ghana, Sri Lanka en China. De resultaten daarvan worden weer onderdeel van het programma in Arnhem.

Daarnaast is er een uitgebreid lokaal programma. Zo zijn er presentaties van ArtEZ-studenten, samenwerkingen met Introdans en workshops van Crafts Council Nederland. Ook ondernemers en makers uit de regio krijgen een plek via onder meer het Ondernemerslab.

Arnhem als vaste modeplek

De State of Fashion Biënnale wordt eens per twee jaar georganiseerd en bouwt voort op de eerdere Arnhemse Modebiënnale. De meest recente editie vond plaats in 2024 onder de titel Ties that Bind en liep van half mei tot eind mei in Arnhem, met internationale samenwerkingen in onder meer Nairobi en São Paulo.

Daarvoor waren er edities in 2022 (Ways of Caring) en 2018 (Searching for the New Luxury), waarmee Arnhem zich nadrukkelijk positioneert als internationale modestad.

Met de terugkeer in 2026 zet de organisatie die lijn voort. De biënnale moet opnieuw duizenden bezoekers naar de stad trekken en tegelijkertijd een inhoudelijke discussie aanjagen over de toekomst van mode.

Stad als podium

Wat de Arnhemse biënnale onderscheidt, is dat de stad zelf onderdeel wordt van de tentoonstelling. Niet alleen musea en zalen doen mee, maar ook openbare ruimtes en historische locaties.

Volgens de organisatie worden bezoekers nadrukkelijk uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook mee te doen en na te denken over hun eigen rol in het modesysteem. Daarmee wil State of Fashion meer zijn dan een tentoonstelling: het moet een platform zijn voor ontmoeting, debat en verandering.