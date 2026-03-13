Subsidiepot voor isolatie ging eerder ook naar villawijken – Arnhem richt zich nu op energiearmoede

ARNHEM – De gemeente Arnhem past de subsidieregeling voor woningisolatie aan en trekt daar aanzienlijk meer geld voor uit. Het budget stijgt van 1,5 miljoen naar 6,2 miljoen euro. Daarmee kunnen ruim vier keer zoveel huishoudens subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen. Tegelijk verschuift de focus nadrukkelijk naar Arnhemmers die moeite hebben met hun energierekening.

Volgens het college is de regeling vooral bedoeld voor woningeigenaren met een risico op energiearmoede. Zij krijgen subsidie voor isolatie en ventilatiemaatregelen, vaak gecombineerd met advies en begeleiding van een energiecoach. Door hun woning beter te isoleren moet hun energieverbruik – en daarmee hun energierekening – omlaag gaan.

Veel meer geld beschikbaar

De aanpassing van de regeling betekent een forse uitbreiding. Waar eerder ongeveer 700 woningeigenaren gebruik konden maken van de subsidie, kunnen dat er straks naar verwachting ruim 3.100 zijn. Ook wordt de regeling verlengd tot 1 januari 2031. Daarnaast verruimt de gemeente de voorwaarden. Zo wordt de maximale WOZ-waarde verhoogd naar 477.000 euro, de bovengrens die het landelijke Nationaal Isolatie Programma toestaat. Door deze wijziging komen in totaal ruim 7.600 Arnhemse woningeigenaren in aanmerking voor de regeling. Volgens de gemeente voorkomt deze verruiming dat in één straat sommige bewoners wel subsidie krijgen en anderen niet. Met een zogenoemde straataanpak wil Arnhem hele buurten tegelijk stimuleren om woningen te isoleren.

Focus op energiearmoede

Hoewel de doelgroep formeel wordt uitgebreid, blijft volgens het college de prioriteit liggen bij bewoners met een laag inkomen of een verhoogd risico op energiearmoede. In de communicatie over de regeling blijft de oorspronkelijke groep van ongeveer 1.700 huishoudens daarom centraal staan. De gemeente wil deze groep actief benaderen, bijvoorbeeld via energiecoaches en samenwerking met organisaties zoals de Energiebank. Uit eerdere pilots blijkt dat persoonlijke begeleiding de deelname kan verhogen van ongeveer 25 procent naar rond de 40 procent.

Meer subsidie voor natuurlijke materialen

Een andere wijziging betreft isolatiematerialen. Arnhem wil dat in 2028 minimaal tien procent van de isolatiemaatregelen met biobased materialen wordt uitgevoerd. Daarom verhoogt de gemeente de bonus voor natuurlijke isolatiematerialen van 300 naar 600 euro. Daarmee moet het prijsverschil met traditionele isolatiematerialen grotendeels verdwijnen.

Waarom subsidies veranderen

De focus op energiearmoede past in een bredere trend. In eerdere subsidieregelingen, zowel landelijk als lokaal, kon vrijwel iedere huiseigenaar subsidie aanvragen voor isolatie. Dat leidde er in de praktijk regelmatig toe dat vooral huishoudens met een hoger inkomen snel gebruikmaakten van de regeling. Omdat zij het geld en de kennis hadden om snel te investeren, waren subsidiepotten soms al uitgeput voordat lagere inkomens de stap konden zetten. In verschillende onderzoeken naar de energietransitie wordt daarom gewezen op het risico dat subsidies vooral terechtkomen bij mensen die de investering eigenlijk ook zonder steun kunnen betalen.

Poging tot eerlijkere verdeling

Gemeenten proberen dat nu te voorkomen door subsidies gerichter in te zetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld via inkomenscriteria, WOZ-grenzen of wijkgerichte programma’s. Arnhem volgt met de aangepaste regeling dezelfde lijn: isolatiesubsidie moet vooral terechtkomen bij huishoudens die hun woning moeilijk zelf kunnen verduurzamen. Of dat in de praktijk ook lukt, zal de komende jaren moeten blijken. De gemeente zegt de deelname nauwlettend te volgen en de regeling zo nodig opnieuw aan te passen. Voor veel Arnhemmers blijft de vraag in ieder geval actueel. Want terwijl isolatie vaak leidt tot lagere energiekosten, blijkt het voor juist die huishoudens met de hoogste energierekening vaak het moeilijkst om de investering te doen.