Suzan & Freek trekken met ronde podiumopstelling tienduizenden extra bezoekers richting Arnhem

ARNHEM – Suzan & Freek trekken deze dagen met een bijzondere ronde podiumopstelling tienduizenden extra bezoekers richting Arnhem. Door de zogenoemde ‘in the round’-opstelling staat het podium midden in het GelreDome, waardoor meer bezoekers kunnen worden toegelaten dan bij veel reguliere stadionconcerten. Dat zorgt rond het stadion voor extra drukte op de wegen, parkeerplaatsen en looproutes.

Per concert worden naar schatting ongeveer 40.000 bezoekers verwacht. Daarmee ligt het bezoekersaantal aanzienlijk hoger dan bij veel andere grote concerten in het GelreDome. Ter vergelijking: de recente shows van de Snollebollekes trokken ongeveer 30.000 bezoekers per avond. Door de 360-gradenopstelling van Suzan & Freek passen er nu duizenden mensen extra in het stadion.

De impact daarvan is deze dagen merkbaar in Arnhem. Rond het GelreDome en de omliggende wegen klagen bezoekers over files, wachtrijen en drukte bij het vertrek na afloop van de shows. Vooral direct na afloop proberen duizenden bezoekers tegelijkertijd het stadion te verlaten.

Daar komt bij dat het GelreDome al op een locatie ligt waar verkeer uit meerdere richtingen samenkomt. Verkeer vanuit Arnhem, Nijmegen, de Betuwe en de Achterhoek kruist elkaar rond de Nijmeegseweg, Batavierenweg en A325. Op gewone werkdagen is het daar tijdens de spits al regelmatig druk.

Ook werkzaamheden aan het spoor richting Nijmegen spelen vermoedelijk mee in de extra drukte. Door gepland onderhoud rijden deze periode minder treinen tussen Arnhem en Nijmegen en worden op sommige trajecten vervangende bussen ingezet. Daardoor kiezen mogelijk meer bezoekers voor de auto.

Vrijdag gaat de concertreeks weer verder. In totaal geven Suzan & Freek tien uitverkochte shows in het Arnhemse stadion. Daarmee verwerkt het GelreDome in korte tijd bijna 400.000 bezoekers.

Naast Suzan & Freek staat ook de winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hillen, in het voorprogramma van de concertreeks. Daarmee krijgen bezoekers voorafgaand aan de shows nog een extra optreden voorgeschoteld.

Hoewel op sociale media klachten verschijnen over de bereikbaarheid, zijn grote bezoekersstromen bij evenementen van deze omvang niet uitzonderlijk. Het GelreDome behoort tot de grootste evenementlocaties van Nederland en is juist ontworpen om in korte tijd tienduizenden bezoekers te ontvangen en weer te laten vertrekken.