Theatervoorstelling over weerbaarheid in première op Vliegbasis Deelen

ARNHEM/DEELEN – Op Vliegbasis Deelen gaat zaterdag 14 februari de theatervoorstelling Niet in mijn achtertuin in première. De productie richt zich op een actuele vraag: hoe weerbaar is de samenleving in een wereld waarin ingrijpende gebeurtenissen steeds dichterbij lijken te komen?

De voorstelling onderzoekt hoe mensen reageren op onzekerheid en dreiging. Kiezen we ervoor om weg te kijken en te hopen dat problemen ons niet raken, of slaat juist paniek toe? Volgens de makers ligt het antwoord ergens tussen die uitersten. Met muziek, humor en herkenbare situaties wil het theatergezelschap het publiek laten nadenken over mentale weerbaarheid en betrokkenheid bij de wereld om ons heen.

Lokale ervaringen centraal

De productie staat onder leiding van theatermakers Koen van Hensbergen en Thijs de Bruijn. Zij betrekken nadrukkelijk de omgeving bij het verhaal. Omwonenden van Vliegbasis Deelen spelen een rol in de voorstelling, waarin ruimte is voor vragen, zorgen en persoonlijke ervaringen rondom de aanwezigheid van Defensie in de regio.

Volgens de initiatiefnemers vraagt een weerbare samenleving om vertrouwen, begrip en samenwerking tussen burgers en overheid. Defensie vervult daarin een belangrijke rol, maar kan volgens hen alleen effectief opereren wanneer er draagvlak bestaat in de omgeving.

Gesprek met Defensie na afloop

Na afloop van de voorstelling gaat kolonel Maria Alta, namens het Defensie Helikopter Commando, in gesprek met het publiek. Daarbij wil Defensie luisteren naar wat er leeft onder omwonenden van de vliegbasis en hoe zij kijken naar veiligheid en samenwerking.

Eerste van meerdere locaties

De voorstelling op Vliegbasis Deelen vormt het startpunt van een reeks optredens op bijzondere — en vooral defensiegerelateerde — locaties in Nederland. De makers hopen zo op meerdere plekken het gesprek over maatschappelijke weerbaarheid op gang te brengen.