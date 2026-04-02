Tien jaar cel geëist voor Arnhemmer na verwoestende stadsbrand, twee verdachten mogelijk vrijuit

ARNHEM – Het Openbaar Ministerie eist tien jaar gevangenisstraf tegen een 58-jarige Arnhemmer voor het veroorzaken van de verwoestende stadsbrand in de binnenstad. Tegelijkertijd vraagt justitie vrijspraak voor twee medeverdachten, omdat hun rol volgens het OM niet bewezen kan worden.

De brand, die op 6 maart 2025 uitbrak in de Varkensstraat, legde een groot deel van de historische binnenstad in de as. Meerdere panden gingen verloren en bewoners moesten midden in de nacht halsoverkop hun huizen verlaten. Sommigen raakten daarbij al hun bezittingen kwijt.

Volgens het OM is er één hoofdverantwoordelijke. De Arnhemmer zou karton op een rolcontainer in brand hebben gestoken, waarna het vuur zich razendsnel verspreidde naar omliggende panden. Dat de verdachte mogelijk niet de intentie had om zo’n grote brand te veroorzaken, doet daar volgens justitie niets aan af. In een dichtbebouwde binnenstad met oude panden had hij rekening moeten houden met de mogelijke gevolgen.

Voor de twee andere verdachten ligt dat anders. Hoewel zij aanwezig waren en op camerabeelden en geluidsopnames voorkomen, ziet het OM onvoldoende bewijs dat zij een significante bijdrage hebben geleverd aan de brand. Daarmee ontbreekt volgens justitie de juridische basis voor medeplegen of medeplichtigheid.

De impact van de brand is volgens het OM groot en nog altijd voelbaar. Bewoners verloren hun woning en in ieder geval één slachtoffer kampt met posttraumatische stressklachten. Justitie rekent het de hoofdverdachte zwaar aan dat het incident midden in de nacht plaatsvond, op een moment dat veel mensen lagen te slapen.

Wanneer de rechtbank uitspraak doet in de zaak, is nog niet bekend.